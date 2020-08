Insisten en investigar en el DIF de Victoria

Cd. Victoria, Tam.- El regidor Gerardo Valdez Tovar emplazó a la comisaria del DIF Victoria, Mónica Guadalupe Navarro Guerrero, para que aclare a la brevedad el tema de las empresas "fantasma", las cuales se encuentran bajo investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, y que presuntamente proveen a dicho instituto público.

"Nosotros hicimos la primera solicitud al DIF en julio del año pasado y hemos venido trabajando, obviamente que ante el trabajo que han presentado algunos medios ya fue más posible de encontrar qué es lo que estaba sucediendo, y vamos a darla hasta donde tope", dijo sobre las solicitudes de investigación que representantes de dicho partido presentaron la semana pasada ante instancias como la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La comisaria del DIF Victoria por su parte ofreció una rueda de prensa esta misma semana para aclarar que en ese instituto no existen contratos o facturas con empresas que se hallan bajo investigación por parte de la UIFE.

"No se encontró ninguna relación contractual con esas empresas por el período comprendido de septiembre del 2018 a la fecha", dijo la contadora pública Navarro Guerrero ante algunos medios de comunicación locales el miércoles. "El DIF Victoria no tiene ninguna relación contractual con esas empresas, no existen facturas ni pagos", dijo.

El regidor Valdez Tovar por su parte aclaró que se debe de investigar hasta llegar a sus últimas consecuencias y que en el caso tanto de la comisaria como de la primera síndico, Frida Patricia Escobar Ortiz, se les debe de sancionar conforme a Derecho en el caso de que estas sean responsables de alguna irregularidad administrativa.

"Hay elementos en el sentido de que hay empresas que no se localizan en sus domicilios en que establecieron sus contratos, ya de ahí hay una omisión importante porque, ¿cuál es el castigo por esta falsedad?", cuestionó.