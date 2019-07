Insisten en estacionar en lugares especiales

No terminan por entender conductores que no deben estacionarse en lugares prohibidos enmarcados con pintura amarilla y sobre el asfalto como sigue ocurriendo frente a instituciones escolares, Comapa y el IMSS en donde durante años no se había hecho respetar el reglamento vial.

Elementos de la corporación asignados en esos zonas que son algunas de mayor tráfico vehicular en la mancha urbana de la ciudad, expresaron al reportero que por lo general les tienen que estar llamando constantemente la atención a conductores que no terminan por entender que no se deben estacionar en los costados de la rotonda o bien en los cajones asignados para personas con capacidades diferentes.

Revelaron que es por ello que no ha dejado de emplearse los servicios de las grúas, dado a que se han registrado situaciones en la que los conductores aun sabiendo y que se les explica se ponen renuentes, y pretenden hacer lo que quiera pasando por alto el reglamento.

En la Comapa dijeron que ellos cuentan con un estacionamiento ademas de los cajones disponibles frente a las instalaciones, el Seguro Social también cuenta con otros tantos, al igual que los planteles escolares como el Jardín de Niños y la primaria Luis Cabrera.

El caso es que a la fecha a sido importante la cantidad de personas que han sido lo mismo infraccionadas, o que en su defecto se ha tenido que recurrir al servicio de la grúa para remolcar los coches por que no entienden que ya no se pueden estacionar en lugares prohibidos.

CONMINAN. Agentes de Tránsito advierten a conductores que no estacionen los vehículos en lugares prohibidos y para personas con capacidades diferentes.