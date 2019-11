Insisten en colecta de ropa invernal

Con la intención de que no exista ningún infante en Reynosa que sufra las inclemencias de las bajas temperaturas, se mantiene activa la campaña de donación de ropa invernal en beneficio de pobladores de colonias cercanas a calicheras, en las Salidas a San Fernando o Monterrey.

Desde el mes pasado, la Asociación Comedores Mariposa - El Sendero lanzó la convocatoria a través de sus redes sociales en búsqueda de suéteres, chamarras, bufandas, guantes, calcetas y ropa térmica, Mari Garcia, encargada del proyecto expuso que tan solo en el circulo de atenciones del organismo existen 600 personas a la espera de prendas.

"Le hacemos un llamado a la población para que done cualquier cosa que puedan, no tiene que ser nuevo, nosotros recibimos cualquier ropa de invierno que se encuentre en buen estado, hay muchos niños que no tienen un suéter, que desafortunadamente sus padres carecen de recurso para comprarles abrigo".

Los interesados pueden contactarla a través de sus redes sociales en donde diariamente se publican los puntos de colecta.

Durante este mes en Reynosa se han registrado temperaturas de hasta -2 grados centígrados, lo que aumenta las posibilidades de presentar cuadros de hipotermia.