Insisten en bajar movilidad

Autoridades hacen llamado para que la población baje la movilidad ante el alza de casos, sobre todo porque tienen constantes llamados de traslados a hospitales y luego no los quieren recibir (en hospitales), pero aun así hay incredulidad de los ciudadanos, por lo que piden conciencia para que después no anden buscando tanques de oxígeno o lugares en el hospital.

Ricardo Uresti Marín, coordinador regional de Protección Civil en Reynosa, comentó que con todo lo que está pasando, las familias no entienden y muchos siguen sin creer, por lo que andan en cosas no esenciales.

"Queremos que ya se abran más espacios que es lo que ha dicho el gobierno federal, tanto como el estado, para que tengan donde recibirnos los pacientes para no andar dando vueltas que no hay lugar donde los acepten, desafortunadamente la gente no entiende, creen que esto no va a pasar, solamente cuando nos toca un familiar cercano entendemos que si existe esto y que es un problema que tenemos que atender", dijo.

El funcionario estatal, explicó que son 14 personas que están en protección civil regional, y seis están destinados a los traslados de enfermos o casos sospechosos de Covid-19 y se requieren más insumos para estar atentos.

"Tenemos todo lo que exige la ley, nos está faltando y hemos estado solicitando más insumos para poder estar bien preparados", expresó.

Uresti Marín pidió a las familias acatar las disposiciones durante este fin de semana, que no va habrá ni transporte público, ni estarán abiertos supermercados, a fin de bajar la movilidad y bajar los casos del Covid-19.

"Hay que tomar las medidas necesarias para no vernos en la necesidad de andar buscando tanques de oxígeno, un lugar, una cama, porque no hay, no va haber suficientes", recalcó.

Las autoridades estatales han tomado diversas alternativas, entre ellas restricciones en la movilidad, para bajar el número de personas que andan en las calles, ya que poco a poco se van saturando los hospitales.