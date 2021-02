Insisten diputados locales en beneficio del dióxido de cloro

La diputada local citó a la doctora Karina Acevedo-Whithehouse de la Universidad Autónoma de Querétaro la cual ha sido seriamente cuestionada por su postura en contra de las pruebas PCR y de la vacuna anti COVID-19 de Pfizar-BioNTech, el doctor Manuel Aparicio Alonso director del Centro Médico Jurica -clausurado por COFEPRIS por diversas irregularidades-, y Andreas Kalcker, pseudocientífico ´descubridor´ del MMS - Suplemento Mineral Milagroso- procesado en España en 2012 e investigado en países de la Unión Europea por comercializar dicho producto como supuesta cura de enfermedades como el SIDA y el cáncer.

El promovente de la iniciativa, Garza de Coss, insistió al afirmar que el dióxido de cloro es un tratamiento efectivo contra todo tipo de enfermedades, "tengo desde marzo del año pasado, me ha ido muy bien, yo lo consumo y no estoy promoviendo que lo consuman, estoy promoviendo que investiguen porque hay muchas personas que se han salvado no solamente de COVID, de otro tipo de padecimientos, diabetes, cáncer, hay muchos, son demasiadas las bondades".