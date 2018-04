Insisten en cruzar pese a tropas de EU en frontera

Mientras el gobierno de Estados Unidos analiza el envió de tropas militares a la frontera, los migrantes en Reynosa, esperan el momento para poder burlar la seguridad.

“Para mi es riesgoso, no me gustaría que mis hermanos pasen lo que yo pase”, este es el sentir de Milcar, un joven migrante de 17 años que en el mes de agosto cumplirá su mayoría de edad.

Milcar recorrió en tres meses más de dos mil 238 kilómetros, de Santa Barbará, Honduras, hasta Reynosa, Tamaulipas, ahora esta a la espera de cruzar a los Estados Unidos, en casa lo esperan cinco hermanos que aguardan por apoyo económico.

“Me vine para tener otra vida mejor, la vida allá es muy complicada, no hay trabajo, no hay nada, mi familia me dice que me cuide, mi idea es en un futuro enviarles dinero para que vivan mejor”, dijo el joven migrante en entrevista para EL MAÑANA

El trayecto inició en Palenque, Chiapas, el tren recorrió varios Estados del país

“No es complicado subirse al tren, lo difícil es mantenerse, hay mucha maldad en el tren, te quitan cosas o te toca mirar cosas que no quisieras”, expresó.

Con él, viajaron cerca de 200 centroamericanos que con el paso de los días se fueron quedando en el camino, hoy dice estar a la mitad del sueño.

“Se que hay muchos riesgos, se que hay gente que ha muerto pero lo tengo que intentar, voy a buscar apoyo para cruzar porque solo esta muy peligroso”, añadió.

El director de Senda de vida, Casa del Migrante, Héctor Silva, pide a las autoridades del vecino país atender la migración de menores no acompañados esto a pesar que en los últimos meses el número de centroamericanos que llegan a la ciudad de Reynosa se ha disminuido.

”Creo que deben abrir puertas, vienen niños, vienen ancianos (…) somos países vecinos, hoy debe ser por mi y mañana debe ser ti, lo que sí es que se esta generando mucha discordia por la migración”, dijo Silva.

Milcar esta a la espera de cruzar a los Estados Unidos, mientras su familia aguarda que llegue bien a su destino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que analiza la posibilidad de enviar tropas militares a resguardar la frontera y con ello disminuir el ingreso de ilegales al vecino país.