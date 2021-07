Insisten connacionales en acusar malinchismo

María Isela Valdez Chairez, madre de una persona desaparecida e integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, explicó que los extranjeros tienen derecho a estar en las fosas, mientras que a los periodistas no los dejan hacer su trabajo, sin informar a las familias de México.

Los peritos de Alemania y Guatemala les permiten todo a los extranjeros, pero todo restringido para los de México.

"Ellos a nosotros no nos han informado nada, salen y nos dan los avances del día y eso es todo, los peritos que ellos traen los hemos visto pero no sabemos nada", dijo.

Explicó que han sacado cuerpos amarrados de las manos y pies, bolsas de cuerpos envueltos con cobijos y bolsas, además de uno de un platino en una pierna, que debió de identificarse por su característica, pero no se ha hecho.

La madre de familia busca a su hijo desde hace años, pero se han topado con falta de apoyo y a diferencia de los extranjeros, a ellos si les dan las facilidades y todo el acceso a las fosas.

"No nos dicen nada, tardan de ocultar todo, no tienen protocolo, no nos dicen nada, de estas exhumaciones son 3 salvadoreños y las otras 17 personas que se encontraron amarrados con algunas características que pudieran identificarse y entregar, pero prefieren ponerlos en la fosa común", recalcó.

Los cuerpos están en semefo para identificarse y que se puedan entregar a las familias.

"No les importante los mexicanos ni tamaulipecos, no los quieren sacar, ya cerraron", dijo.

En lo 20218 sacaron 265, han identificado 20 y han entregado 15, pero es una cifra muy pequeña.