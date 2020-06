Insisten clientes en no hacer caso

Los operativos de autoridades sanitarias no sólo deben enfocarse a los negocios, sino también a los ciudadanos que siguen sin respetar el uso de cubrebocas, de sana distancia o gel antibacterial.

Es lo que piden los locatarios de comercios en la zona centro, quienes afirman haber recibido insultos luego de llamarles la atención a los clientes por no seguir las normas de prevención del Covid-19.

"Es importante que la población también tome conciencia de lo que pasa, de repente llegan familias completas a querer ver los productos y cuando les decimos que solo una persona con cubrebocas se hacen los ofendidos; es muy difícil que toda la atención se concentre en nosotros", dijo Gerardo.

Pese a que en las fachadas han colocado carteles alusivos a las atenciones restringidas y a que el uso de cubrebocas es obligatorio, existen clientes que exigen la atención, también como aquellos que se niegan a pasar por tapetes o por pruebas de temperatura.

"Nos dicen que no se quieren poner gel, que para qué si el virus no existe, nosotros no podemos obligarles, solo les decimos que no podemos atenderlos, tenemos que obedecer las reglas", mencionó Karen, locataria.

En el sector es común observar a personas sin cubrebocas paseando y al no existir multas, cada vez son más.

Este fenómeno es replicado también en otras áreas, por ejemplo, en los restaurantes de Reynosa, donde la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) ha reconocido por lo menos tres casos, en esta nueva normalidad derivado del no usar cubrebocas.

El cubrebocas lo ven como un accesorio y no como algo indispensable contra el Covid-19.