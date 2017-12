Insisten en la aplicación de dosis contra Influenza

Valle Hermoso, Tam.- La Secretaría de Salud del Estado, a través del Hospital General Valle Hermoso “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, insistió a la población para que se apliquen la vacuna contra la influenza y se puedan prevenir enfermedades comunes y virales durante la presencia de sistemas frontales. Fortino A. Ramírez, director del nosocomio, dijo ayer que la presencia de frentes fríos en la región, ha ocasionado un incremento en las enfermedades comunes y (o) virales, asegurando que la falta de prevención de las personas podría ser la principal consecuencia.

Son los Centros de Salud en Módulos de las colonias, en donde se aplica la dosis contra la Influenza, misma que acelera las defensas del organismo para evitar que virus gripales afecten a las personas, sobre todo a los adultos mayores y a los niños.

El director, insistió en la invitación a la comunidad, pues dijo las dosis son gratuitas y nada cuesta acudir para estar prevenidos y fuertes y así soportar los cambios de temperatura.

Asimismo, exhortó a la comunidad a no salir a la intemperie e caso de no ser necesario, abrigarse bien y sobre todo no mojarse en caso de lluvias con frío, ya que desde ayer mismo las temperaturas volvieron a descender en esta región.