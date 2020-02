Insisten ambulantes en volver

Aún con el operativo que se puso en marcha en marzo del 2019 apara retirar a todos los ambulantes de la Avenida Peatonal Hidalgo, todavía son visibles los vendedores quienes insisten por un lugar.

Desde alimentos, bebidas, ropa, artículos para el hogar y de belleza se ofrecen sobre carros o mesas móviles, por lo que antes de que concluya el primer cuatrimestre de este año, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de esta frontera intensificará las revisiones para que los ambulantes sean desplazados hacia calles alternas.

La meta es despejar la fachada e ingresos de los negocios establecidos, ya que los ambulantes representan una gran competencia para ellos, principalmente durante las temporadas altas, de navidad, año nuevo, festividades como Día de la Madre, del Padre, San Valentín, entre otras.

A finales del 2019, la cámara empresarial anunció que se había logrado liberar por lo menos las 3 primeras calles de la Peatonal correspondientes a Morelos, Matamoros y Guerrero.

Pero ayer todavía eran visibles los comercios ambulantes.

Advento Sosa Garza, titular del gremio expuso que en estos operativos participa la Secretaría de Desarrollo Económico, personal del ayuntamiento y elementos de seguridad.

"Nosotros no queremos que dejen de trabajar, solo que se desplacen a otras calles como Porfirio Díaz, Guadalupe Victoria y otras que son paralelas, porque loa establecidos nos esforzamos por pagar impuestos, permisos, registros y ellos no, no es una competencia leal".

Se estima que existan por lo menos 800 ambulantes en este sector.