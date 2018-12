Insiste Trump con cambios en gabinete

Washington, D.C.

William P. Barr, quien fuera Procurador de Justicia durante el gobierno del presidente George H. Bush, será nominado de nueva cuenta al cargo en sustitución de Jeff Sessions, anunció ayer el presidente Donald Trump, en el marco de una serie de cambios.

"Estoy complacido de anunciar que estaré nominando al honorable William P. Barr para la posición de Procurador General de los Estados Unidos", anunció el mandatario en un mensaje en Twitter.

Trump calificó a Barr como uno de los abogados más calificados y reconocidos "y una de las mentes legales mas respetadas del paìs", anticipando que su incorporación al gobierno será una enorme adición a su equipo de colaboradores.

A reserva de un anuncio formal, la nominación de Barr pondrá fin a la gestión de Matthew G. Whitaker como Procurador General interino, después que Sessions renunció al cargo en noviembre pasado por pedido del mandatario.

La salida de Sessions del gobierno fue significativa debido a que el exsenador por Georgia fue el primer legislador de la cámara alta que le dio su apoyo al entonces magnate de bienes raíces, después que anunció su decisión de buscar la nominación presidencial de su partido en el 2016.

Poco después de asumir el cargo en el 2017, Sessions cayó de la gracia del mandatario por su decisión de recusarse de supervisar la investigación de Mueller debido al conflicto de interés que ello provocaría, ya que formó parte del equipo de la campaña del entonces abanderado republicano.

Desde entonces, Sessions fue blanco de una abierta campaña de ataques y humillación pública por parte del mandatario, quien dijo en varias ocasiones que de haber sabido que Sessions se recusaría de la investigación, no lo habría nominado al cargo.

NUEVA EMBAJADORA DE EU ANTE LA ONU

Donald Trump dijo que nominará a la expresentadora de noticias del canal de noticias FOX, Heather Nauert, como nueva embajadora de Estados Unidos ante la ONU, en sustitución de la actual representante, Nikki Haley.

Fiel a su costumbre, y como lo ha hecho en otros casos similares, el mandatario adelantó su intención en un mensaje en su cuenta de Twitter, a la espera de que haya un anuncio formal en los próximos días en la Casa Blanca.

El anuncio generó reacciones encontradas desde que la noticia fue adelantada la noche del jueves debido a la falta de experiencia diplomática y política de Nauert, quien hasta antes de su arribo al gobierno, era uno de los rostros más conocidos del conservador canal de noticias.

LE RESPONDE A TILLERSON

Le respondió Donald Trump ayer a las críticas de su exsecretario de Estado Rex Tillerson, llamándolo "tonto como una piedra" y "holgazán".

Durante una inusual aparición pública el jueves en Houston, Tillerson - exdirector general de Exxon Mobil - habló de las dificultades de trabajar con Trump. Llamó al presidente "indisciplinado" y dijo que al mandatario "no le gusta leer, no le gusta leer los reportes, no le gusta adentrarse en los detalles de muchas cosas".

Tillerson también indicó que con frecuencia Trump le pedía que hiciera cosas que él mismo le tuvo que explicar que eran ilegales o inconvenientes.

Fueron declaraciones sorpresivas de un hombre al que Trump dijo alguna vez que sería "una estrella" en el Departamento de Estado.

Y provocó una dura respuesta de Trump el viernes. El presidente tuiteó que Tillerson "no tenía la capacidad mental necesaria para el trabajo" y procedió a elogiar al reemplazo de Tillerson.

"Mike Pompeo está realizando un gran trabajo, estoy muy orgulloso de él. Su predecesor, Rex Tillerson, no tenía capacidad mental necesaria", tuiteó el mandatario.

"Era tonto como una roca y no pude deshacerme de él lo suficientemente rápido. Era un holgazán. ¡Ahora la situación es completamente distinta y hay un gran espíritu en (el Departamento de) Estado!".

INMINENTE SALIDA DE JEFE DE GABINETE

John Kelly, el jefe de gabinete del presidente estadunidense Donald Trump, dejará su cargo de manera inminente en medio de continuos diferendos con el mandatario y otros funcionarios de la Casa Blanca, reportó ayer CNN.

Kelly, cuya salida ha sido rumorada en múltiples ocasiones anteriores, se ha distanciado tanto de Trump que en este momento no se hablan, de acuerdo con fuentes citadas por la cadena.

"Se espera la renuncia en los próximos días y el presidente empezó a preguntar quién sustituirá a Kelly", señaló CNN.

Entre los principales candidatos figura Nick Ayers, el joven jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence, aunque se ha reportado que este enfrenta oposición de miembros del primer círculo de Trump, incluidos su cercana asesora política Kellyanne Conway.