Insiste la Canaco en ver a colonias

Matamoros, Tam.- Aún y cuando existe un decreto de por medio y que Matamoros sigue en semáforo "rojo", la mayoría de los comercios de la periferia e informales, ya abrieron al público sin cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria, mientras que de los 800 formales que si han cumplido con la cuarentena desde marzo, como salones de eventos, palapas, alberca, gimnasios, cines, entre otros por lo menos 300 ya no volverán abrir.

El director de la Cámara Nacional de Comercio, Abraham Rodríguez Padrón señaló que mediante un oficio que se envió al Gobierno de Tamaulipas, ya se le hizo de conocimiento de esta situación, en donde los comercios que están dentro de las plazas comerciales o en la misma zona peatonal están cumpliendo con dichas disposiciones, mientras que quienes están en la periferia, incluyendo tianguis e informales están abiertos de manera normal.

Explicó que es por ello que se tiene que cambiar la estrategia, considerando que también la mayoría de la gente y los comercios al ver que el Gobierno Federal declaró a Tamaulipas en semáforo "amarillo", ellos piensan que pueden abrir sin problema alguno.

Manifestó que en tanto debe de aplicarse sanciones a quienes no cumplan con las disposiciones sanitarias, incluyendo a la gente que no utiliza su cubrebocas como debe de ser.

Rodríguez Padrón indicó que se ha dicho que la mayoría de los contagios que se han generado son con personas que tienen que ver con el comercio, pero no han investigado si esas personas son lava carros, vendedores de tianguis, en una estética que no tiene ni registro en Hacienda, en fin, hay un sinnúmero de opciones, pero no precisamente se presentan los contagios en los comercios debidamente establecidos y organizados.

El director de la Canaco señaló que el mantener los comercios cerrados ya no es la estrategia correcta, se tiene que buscar otras alternativas y evitar seguir lesionando la economía de los municipios como es el caso de Matamoros.

Recordó que desde marzo hay negocios cerrados, entre salones eventos, albercas, palapas, gimnasios, cines, en promedio existen 800 de los cuales quizás 300 ya no van a volver abrir.

"El pagar cinco meses de renta y estar sin poder abrir, ya en estos momentos no es negocio para ellos, es por eso que ya no van a volver abrir", concluyó.