Insiste Ken Paxton en quitar fondos a Planned Parenhood

McAllen, Tx.- La oficina del, insiste en eliminar los fondos públicos a favor de, investigada por la agencia estatal por violaciones a las normas médicas, luego de que supuestamente médicos de la institución realizaban abortos para obtener tejido fetal para sus propia investigaciones.

El equipo legal de la Procuraduría se centra en un video, que contenía material de archivo sin editar de 8 horas, grabados de manera encubierta, y que muestran violaciones a las normas médicas y éticas por parte de funcionarios de Planned Parenthood.

En el video, empleados de Planned Parenthood admiten que algunos médicos realizan abortos para obtener tejido fetal para su propia investigación. Afirman que sus médicos modificaban procedimientos de aborto para obtener los mejores ejemplares de posible tejido fetal, a pesar de que esta información no era compartida con las mujeres cuando se trataba de convencerlas de donar tejido de su feto.

CRUELDAD

También afirman que la capacidad de proporcionar cadáveres fetales intactos dependía de cuánto dolor sus pacientes podían tolerar durante el procedimiento de aborto. Las leyes federales prohíben a los investigadores realizar abortos para tomar el tejido fetal para su propia investigación en tales circunstancias y prohíbe la modificación de procedimientos de aborto para obtener tejidos para fines de investigación.

"Proporcionamos evidencia concluyente para el 5º. Circuito que las prácticas de Planned Parenthood constituyen violaciones graves de normas médicas y éticas. Tal comportamiento ilegal e inmoral por demás justifica la decisión de Texas de no proporcionar fondos de los contribuyentes a la organización", dijo el Procurador General Paxton. "La repugnante conducta de Planned Parenthood, capturada en las imágenes sin editar, demuestra que no son un proveedor ´ calificado ´ bajo la ley de Medicaid. Una organización que está dispuesta a exponer a mujeres a modificaciones de procedimiento de aborto que pueden poner su salud en riesgo sin su consentimiento no merece un centavo del dinero de los contribuyentes de Texas".

INVESTIGACIÓN

En diciembre de 2016, el Inspector General de Salud y Servicios Humanos eliminó a Planned Parenthood del programa estatal de Medicaid a raíz de las imágenes que mostraban acciones que "violan las normas médicas generalmente aceptadas" y por hacer declaraciones falsas a agencias de la ley. Aun cuando Planned Parenthood está bajo investigación del Buró Federal de Investigaciones, FBI, y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, continúa recibiendo alrededor 3.1 millones de dólares al año de la fondos de Medicaid de Texas.