Insiste Hugo Sánchez en dirigir al Real Madrid

"Ya lo sabe (Florentino Pérez) puede contar conmigo cuando quiera. No se olvide de mí, se lo dije de forma directa, que Zidane estando trabajando con el Castila sin estar en Primera tuvo la oportunidad, posteriormente tampoco ha dirigido a la Selección francesa y le dieron la oportunidad de trabajar en el Real Madrid, le comenté; también viene Solari, Santiago, estuvo en el Castilla, no ha dirigido a ningún equipo de Primera División, ni a la Selección de Argentina.

"Aquí estoy, Presi, ya he dirigido equipos de Primera, fui campeón con Pumas, dirigí a la Selección, Copa Oro en Copa América conquisté el tercer lugar", expresó al Chiringuito TV.

Sin embargo, el DT bicampeón con los Pumas aceptó que tiene la desventaja de sumar casi 9 años fuera de los banquillos.

"No comprometido con nadie, no tengo contrato, pero algo que no me ayuda mucho es que no estoy en activo, llevo un rato, 8 años por ahí, de no estar en activo.

"Lo dejé porque fue una desilusión. Los dirigentes piensan que un entrenador no es persona ni padre ni esposo, te utilizan porque eres el boom, te sacan provecho por tu imagen y tu prestigio, hubo una promesa de tener 2 o 3 años, con una buena generación de jugadores y me gustó la ilusión", abundó sobre su paso por el Pachuca en el 2012.

El Real Madrid busca estratega tras la salida de Zidane del banquillo. Una de las opciones es Carlo Ancelotti, quien fue palomeado por el DT mexicano.

"No es mala opción porque ya estuvo, sabe de lo que se trata, ha sido exitoso, habrá que pensar si está libre del Everton o no. Eso es un inconveniente", dijo Sánchez, quien recalcó que no sería auxiliar.