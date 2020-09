Insiste gobernador: urgen recursos para Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.

El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca señaló que se dejarán de realizar proyectos y programas que estaban presupuestados para este año debido a la pandemia por Covid-19, dijo que al menos 800 millones de pesos fueron reencausados para la atención de dicha contingencia, por lo que insistió al gobierno federal con el envío de recursos adicionales.

“A pesar de que se ha mencionado que le llegan al Estado los recursos que le corresponden no es así, tan no es así que muchos de los programas que anteriormente se tenían, y que no necesariamente que le lleguen al gobierno estatal sino que se aterricen a Tamaulipas como el mantenimiento de las carreteras, obras de infraestructura, apoyo a la logística y sobre todo a nuestros puertos de entrada y cruces fronterizos, pues no se tienen”.

En el caso concreto del DIF Tamaulipas, aseguró que continuarán proyectos y programas como desayunos escolares y la entrega de despensas a las familias más vulnerables, pero reconoció que dichos programas no podrán expandirse este año debido a la contingencia sanitaria.

“Estuvimos insistiéndole al gobierno federal, directamente al señor presidente, que se tenía que hacer una bolsa extraordinaria para poder atender emergencia sanitaria, y tuvimos que ajustar el presupuesto, reencausar lo ya aprobado por el Congreso del Estado y utilizar más de 800 millones de pesos que lo teníamos destinados para muchos otros programas productivos, obras de infraestructura y muchas otras”.

ENTREGAN NUEVAS INSTALACIONES AL DIF

Este jueves, el mandatario estatal junto con la presidente del Sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, inauguraron el nuevo edificio de esta institución el cual tuvo una inversión de 76 millones de pesos, el cual cuenta con salas de espera, área administrativa, consultorios médicos familiares, dentales, para atención de salud integral de la mujer, estimulación, áreas de trabajo social, laboratorio, auditorio con capacidad para cien personas, archivo, bodegas y área de juegos infantiles.

“El Gobierno del Estado de Tamaulipas siempre ha reconocido el trabajo y el esfuerzo que hace el DIF estatal, especialmente cuando he señalado que el área más noble y más sensible, y humana, del Gobierno del Estado es precisamente el trabajo que hace el DIF estatal”, indicó el mandatario estatal.

“A nivel federal, a nivel nacional, es reconocido por los programas que ha implementado que son ejemplo a seguir y que muchos de ellos ya se están replicando a nivel nacional en otras entidades”.