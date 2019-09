Insiste el gobernador en más obra federal

NOTICIAS RELACIONADAS Van al rescate de Salud

Tula, Tam.

"Ocupamos uno de los 10 primeros lugares en generación de empleo a nivel nacional, le hemos dado la vuelta. Ocupamos el séptimo lugar en inversión extranjera. Este pasado verano se rompió récord de visitantes y turistas: 3 millones 400 mil visitantes y turistas a nuestra tierra.

"Somos el estado más importante de la frontera norte de México. Más del 40 por ciento del comercio que cruza entre México y Estados Unidos pasa por tierras tamaulipecas; y más del 50 por ciento en temas ferroviarios.

"Pero le quiero dar un dato presidente, que probablemente usted desconozca, y probablemente los tamaulipecos también: somos un estado que aportamos mucho a la Federación... Con datos oficiales de Hacienda, del SAT, en 2018 Tamaulipas es el estado que más recursos aporta en impuestos a la Federación después de la Ciudad de México: 275 mil millones de pesos, eso es lo que es hoy en día Tamaulipas, eso es lo que aporta a la Federación", enfatizó.

El mandatario estatal señaló que ha sostenido pláticas con el mismo presidente, afirmando que no se le ha hecho justicia a Tamaulipas. "Dado, presidente, que usted es un hombre justo, le queremos pedir simplemente reciprocidad para nuestra tierra: que lleguen más obras de infraestructura, y que no haya equivocación, no para que los ejerza el gobierno del estado ni el gobernador, simplemente necesitamos que parte de esos recursos que se van a la Federación lleguen a esta tierra, que lleguen también a Tula, en mejorar las condiciones de vida de todos los tamaulipecos. Esa es la petición que le hacemos señor presidente.

"Todos estamos conscientes del trabajo que podemos hacer en conjunto, sociedad y gobierno, pero si hacemos equipo el gobierno de la república, el gobierno del estado, y los gobiernos municipales, estoy convencido que vamos a mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos.

"En mi gobierno va a encontrar a su principal aliado en todo aquello que vaya encaminado a mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y las futuras generaciones. ¡Que viva Tula, que viva Tamaulipas!, sea usted bienvenido señor presidente".

Previamente en su mensaje inicial de bienvenida en Tula, el gobernador le dijo al presidente que se cuenta con un proyecto carretero por arrancar Mante-Ocampo-Tula, que permitirá que todo el centro del país se conecte con Altamira, pasando por Tula, e impulsar el desarrollo económico del puerto más grande del país.

"Compartimos plenamente muchas de las acciones que este gobierno de la República está llevando a cabo. Es el momento de apoyar a la gente que menos tiene; es el momento de generar los empleos que estos requieren, pero es el momento de acabar también con ese cáncer que tanto daño le ha hecho a este país y donde en Tamaulipas no es la excepción, que es la corrupción", le dijo.

"Al igual que usted, desde el inicio de mi gobierno hemos combatido no sólo la corrupción, sino la madre de la corrupción, que es la impunidad... Al igual que usted señor presidente fueron muchos los de lucha para llegar a la presidencia... Aquí fueron 17 años de lucha para acabar con 86 años de malos gobiernos. En Tamaulipas también se dio el cambio y la alternancia", destacó.

Sobre el tema de salud, dijo que es el primero en reconocer las carencias. "Encontramos que las medicinas las escondían para vendérselas a los privados. Aquí aplicamos la ley; eso es cosa de pasado. Los que lo hacían, hoy en día están en la cárcel. Esas son las políticas públicas que está implementando este gobierno.

"Mi gobierno está a mitad de camino... nos dimos la oportunidad de volver a empezar, de volver a creer en esta tierra una vez más, y gracias a las familias de este estado, a Tamaulipas ya se le ve con otros ojos.

"Hemos avanzado mucho en algo que tanto nos dolía, sí, en la inseguridad y la desigualdad. Yo soy el primero en reconocer: Falta mucho por hacer, pero nadie puede decir lo contrario, hoy en día ya podemos transitar libremente por nuestras carreteras, cosa que antes no se podía, y eso es gracias al apoyo de los tamaulipecos.

EPIDEMIA NEOLIBERAL

A su vez Zoe Robledo, director nacional del IMSS, inició por felicitar a todo el personal, admitiendo que además falta un psicólogo. Destacó asimismo que los recorridos por el país son para conocer de primera mano las necesidades que se tienen.

"En los últimos años el sistema de salud en México se contagió de esta grave epidemia del neoliberalismo mundial, una idea distante, fría, con mucha corrupción, con mucha lejanía de la gente. Pero afortunadamente hubo ejemplos, hubo esfuerzos, como el de IMSS Coplamar desde su inicio, que mantuvieron una posición distinta, e hicieron lo contrario, a pesar de este vendaval neoliberal que le pegó a nuestro país.

"Hoy aquí vuelve la esperanza en materia de salud, con una cuarta transformación que hace vigente lo que dice el himno del Seguro Social, que sigamos siendo un pueblo infatigable, que avanza siempre rumbo el porvenir y nunca hacia el ocaso", concluyó.

EVIDENCIA CARENCIAS

Por su parte Jaime Viviano Benavides Manzanares, director del Hospital Rural Tula, narró una serie de peripecias que han tenido qué realizar en el nosocomio para sortear las carencias. "Una vez tuve que cambiar el bisturí por una pala" para llenar costales con arena a fin de evitar que les llegara el agua.

"En IMSS-Bienestar todos somos polivalentes, porque todos le entramos a todo", dijo al solicitarle al presidente mejores condiciones para seguir trabajando. Previamente en privado el galeno le habría expresado al presidente la necesidad de un pediatra, a lo que se referiría luego el mandatario.