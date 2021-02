Insiste diputada en castigar a Xico

Fue el 18 de agosto del 2020 cuando la diputada local acudió a la Auditoría Superior del Estado a denunciar al -en ese entonces- alcalde victorense por presuntas irregularidades a través de contratos sin licitar con empresas como Conocedores y Asesores SA de CV y Orienta y Soluciona SA de CV las cuales se encuentran señaladas como empresas ‘fantasma’ o ‘factureras’ por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas del Estado.

González Uresti presentó ante Cabildo una solicitud de licencia el primero de octubre por ‘motivos personales’, “la Auditoría Superior es a quien le competía realizar el juicio político en contra del alcalde con licencia, juicio que no se va a poder llevar a cabo justamente porque él está con licencia, pero sí hay otros temas que proceden como por ejemplo uno que regresaran íntegro todo aquello que no llegó a su finalidad que es servir a la ciudadanía, y la inhabilitación de los servidores públicos que no permitieron que esto ocurriera”, actualmente se desempeña como subsecretario de Calidad y Atención Médica Especializada de la Secretaría de Salud estatal.

En este sentido, la diputada naranja mencionó que además de la presentada el 18 de agosto pasado se cuenta con por lo menos tres denuncias más en contra del alcalde con licencia ante el órgano auditor del Congreso del Estado, “invitamos a la gente que tenga pruebas nos den la información y nosotros con todo gusto las vamos a presentar, y las vamos a hacer públicas, no tenemos miedo, no hay cola que nos pisen y lo que sí nos importa es que a Victoria le vaya bien”.