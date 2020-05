Insiste AMLO en gasto de los partidos en Facebook y Twitter

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los partidos políticos deben transparentar los gastos que realizan en redes sociales como Facebook y Twitter, sobre todo, aquellos relacionados con campañas de ataques a sus adversarios.

"En Estados Unidos se informa cuanto gastan los partidos y candidatos en sus campañas en Twitter y en Face, diario transparentar o es que ¿aquí no hay partidos que destinen dinero a llevar a cabo estas acciones de ataques a adversarios? Porque no se saben".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo cuestionó a los políticos que compran publicidad en el Twitter y Facebook, porque no se va a saber de dónde viene el dinero, si todos tenemos que informar.

"Vamos a ir al fondo y vamos a ver el comportamiento de las empresas, no se trata de denunciar por denunciar, vamos a ver si ellos proponen mecanismos que no signifiquen censura, sino que no se permita la corrupción, la violencia, todo lo que no ayuda a tener una sociedad mejor".

¿Cómo un partido político que es una entidad de interés público que maneja presupuesto que son del pueblo, destina esos recursos para desinformar, no paran garantizar el derecho a la información sino para falsear información, para calumniar? y ¿que no se va a poder saber?", insistió.

El presidente López Obrador también se refirió a la respuesta que Twitter a su petición de que dé a conocer quienes compran "bots" para atacar su gobierno, pero solo mostró uno de los tres mensajes que publicó la microred social.

"Twitter coincide con las voces que demandan mayor transparencia sobre el financiamiento que reciben aquellos actores que realizan este tipo de automatización o coordinación", leyó el mandatario en la pantalla que usa para sus conferencias mañaneras.

"Esto es lo más importante, es una mea culpa, esto, se admite. Es la prueba irrefutable. No estamos hablando de una acción espontánea del ejercicio de un derecho del ciudadano, estamos halando de un mecanismo robotizado, eso es lo de denuncia sobre los robots".

El presidente López Obrador dijo que no desea que un medio tan importante de comunicación, como las redes sociales, que surge después del manejo autoritario de los medios convencionales, como una opción de aire fresco, se deforme y se corrompa.