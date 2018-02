Insiste AMLO en acusar a Claudio X. González

Mexicali, B.C.

El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia por México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Claudio X. González le pidió al presidente Enrique Peña Nieto “robar la elección”, para evitar que el tabasqueño gane la Presidencia este año.

“Claudio X. González está empeñado en hacer la guerra sucia en contra de nosotros”, manifestó el exjefe de Gobierno en un video.

De acuerdo con el aspirante de Morena, el empresario se reunió con el Presidente para solicitarle que “se aplicara a fondo en contra mía, con lo mismo del 2006, de que era un peligro para México”.

El aspirante de Morena platicó que un amigo de Peña Nieto le confió lo que el Presidente dijo cuando el empresario Claudio X. González le pidió impedir que avanzara Morena.

PIDE QUE NO DESCARTEN A ZAVALA

Andrés Manuel López Obrador, reviró las declaraciones de Ricardo Anaya, en el sentido de que la contienda es entre dos, incluso dijo que no tendrían que descartar a Margarita Zavala.

En breves declaraciones a la prensa, luego de un encuentro con militantes y simpatizantes en La Paz, Baja California Sur, ante los dichos del precandidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano) sobre una contienda entre dos, afirmó que no tendría que descartar a Margarita Zavala, porque sus encuestas la ubican incluso en segundo sitio y en cuarto a Anaya y a José Antonio Meade (PRI).

“Que no descarte a la señora, que no descarte a Meade, que no descarte a los otros precandidatos, ahí están haciendo su trabajo. Ahí están peleándose entre Anaya y Meade, pero yo tengo encuestas donde la que está en segundo lugar es la señora Margarita. En una, está en cuarto Anaya y en la otra, está en cuarto Meade”, expuso.

“Entonces mejor que se apuren y que les ayude Fox, Salinas, y Diego de Fernández de Cevallos”, lanzó.

Luego del video difundido en donde se captó al senador Miguel Barbosa en operación de acarreo para AMLO en Puebla, López Obrador refirió que sus adversarios le critican todo, dijo.

“Están muy desesperados nuestros adversarios, criticándonos de todo. Se pasan”, expresó, y añadió que ha solicitado el INE que fiscalice todos los gastos excesivos que los partidos están haciendo lo que consideró “una guerra sucia” en su contra.