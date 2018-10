Inseguridad no frena actividades cotidianas

NOTICIAS RELACIONADAS Invierten para salvaguardar bienes y seguridad personal

Aunque el 97.2 por ciento de la población en Reynosa admitió en este año sentirse inseguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las actividades cotidianas para quienes viven en esta ciudad fronteriza no se ven afectadas.

Salidas al cine, a restaurantes, bares, a tiendas o a comercios siguen realizando con normalidad.

"Este fin cumplió años mi hijo fuimos a un negocio de hamburguesas durante la noche a festejarle, no tuvimos ningún problema, hay mucha percepción mala pero es pánico generalizado", mencionó Carolina Jiménez habitante de la colonia Longoria.

En estadísticas se indica que el delito de robo de vehículos es el de mayor impacto y a nivel estatal se lidera las listas.

Aún así al estacionarse en centros comerciales o lugares de recreación se mantiene con la misma afluencia.

Los ciudadanos admiten que la única medida de protección para sus vehículos es el dejarlos en lugares iluminados o bajo el resguardo de los llamados "cuida-coches".

"Voy al cine hasta 3 veces o más al mes y en los estacionamientos uno procura quedarse lo más cerca de la entrada o darle una propina a quien los cuida, no me representa algún problema" mencionó otra ciudadana.

El robo a casa habitación es otro de los puntos débiles por el que atraviesan los reynosenses, esto tampoco implica que las personas no salgan de sus casas. "Dejamos los focos prendidos cuando salimos o cuando ya esta obscuro, conocemos a los vecinos y si llegamos a ver algún movimiento extraño le marcamos rápido al vigilante o salimos, aparte yo por ejemplo tengo mascotas y ellos ladran cuando alguien extraño se acerca". declaró Julio Barrón, habitante de la colonia Rodríguez.

Su percepción es la misma al recomendar a Reynosa como lugar turístico, los entrevistados dijeron que las recomendaciones que han emitido autoridades extranjeras para evitar a la ciudad son exageradas. "No debería de ser así porque en cualquier lado ocurren situaciones desafortunadas y nuestra ciudad necesita verdaderamente un impulso para salir adelante, no con comentarios negativos, hay muchas personas que a diario trabajamos y que procuramos un futuro mejor a nuestros hijos" puntualizó Julio.

Modifican hábitos

Por Carlos Peña Rojas

A causa de la inseguridad residentes de Reynosa han modificado sus hábitos de vestimenta y accesorios para evitar ser víctimas de robo.

De acuerdo a un sondeo realizado entre empleados y ejecutivos de diferentes empresas de la ciudad, tanto hombres como mujeres procuran no utilizar accesorios como relojes, aretes, bolsas llamativas, entre otras cosas.

Igualmente existen conductores de automotores que constantemente cambian de ruta para evitar que los ladrones de vehículos puedan establecer patrones de conducta y puedan hacerlos objeto de asaltos de coches.

Otras personas confesaron que les da igual tomar o no precauciones, porque si te van a robar es difícil poder evitarlo si alguien ha tomado la determinación de cometer un hurto.

Por otra parte algunos ciudadanos manifestaron que como sus ingresos son pocos, y no usan accesorios, relojes o bolsas costosas, pues de este modo no habría quien les quiera hacer,os víctima de un asalto.

"Todos sabemos la chapa que no funciona, que se abre con un cuchillo, que falta iluminación en el exterior, si no se evalúa no sabemos cuánto gastar". Carlos Leal López, consultor de seguridad.

Se deja trabajo al sistema de seguridad

Lo primero es planear y ver los puntos débiles de la casa o el hogar, dice consultor

Por Nubia Rivera Juárez





Más que invertir primero los ciudadanos deben planificar y verificar que es lo que necesita reforzar en su vivienda o empresa: la prevención se conjuga con cualquier sistema de vigilancia.

Carlos Leal López, consultor de seguridad, explica que lejos de gastar en sistema de video vigilancia, de alarma o de GPS, lo más importante es estar preparados y capacitados para reaccionar.

"Es muy triste sufrir un delito, que te roben tu casa, tu coche o asalto, hay dispositivos para el hogar, personales, para el vehículo muy baratos y depende de la gama también caros", expresó.

PRESUPUESTO AL AÑO BÁSICO

Existen sistemas sencillos como lámparas de movimiento, video vigilancia y más sofisticados, todo ayuda a disminuir la intención del delincuente, por lo que al año es indispensable que el ciudadano invierta 5 mil pesos en la seguridad de su casa o negocio.

"Muchas veces dejamos a los sistemas de seguridad, a las alarmas, todo el trabajo, y es un trabajo en equipo, en la actualidad debe estar preparado, leer, saber más temas de seguridad, de estrategia y a la par invertir", dijo

LO PRIMERO ES EVALUAR

El consultor de seguridad, sugirió a los ciudadanos que lo primero antes de ver un presupuesto de seguridad, se debe analizar las condiciones de su hogar desde una reja hasta los temas de iluminación.

"Si los ciudadanos se acostumbran a auto evaluarse, todos sabemos la chapa que no funciona, que se abre con un cuchillo, que falta iluminación en el exterior, si no se evalúa, no sabemos cuanto gastar, a veces le dedicamos mucho dinero al tema de cámaras y desgraciadamente tenemos ventanas muy fácil de abrir", expresó.

Carlos Leal López, comentó que hay dispositivos muy baratos y los más caros, pero lo indispensable es invertir poco a poco.

"Si haces el proyecto de que en rubro metes el aparato de 500 pesos, en dos meses gasta dos mil pesos en una pequeña cámara, dos meses otros 500 peros en otro dispositivo que son fáciles de programar y te ayudan de alguna manera a cuidar tu hogar", recalcó.

El tema de la prevención es vital, de estar atentos, como regla de oro, ya que hay muchas casas que son muy seguras y que el dueño desconoce que tan seguras son, porque no se piensa como el delincuente.

"Debes meterte en el papel del delincuente, como yo podría meterme a mi hogar, entonces donde tu identifiques los puntos vulnerables, hay que atacarlos, si como ciudadano conozco mi hogar y pienso como delincuente y puedo atacarlos en ese momento", explicó el consultor de seguridad.

Reynosa, en la cima de ´robos´

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) reveló en una estadística publicada en la página oficial que Reynosa ocupa el primer lugar en el Estado de Tamaulipas en la denuncia de robo en sus distintas modalidades.

Las autoridades estatales informaron que mediante las carpetas de investigación iniciadas dentro de la PGJ por los delitos de robo de vehículo, robo a comercio y robo domiciliario, Reynosa esta en la cima.

En una estadística publicada en la pagina oficial de la PGJ, dieron a conocer que de enero a septiembre en Reynosa recibieron mil 613 denuncias por el delito de robo de vehículo, cinco veces más que en Nuevo Laredo y Matamoros, donde ocupan el segundo y tercer sitio con 287 y 286 querellas presentadas.

Cabe mencionar que el delito de robo de vehículo continua en incremento ya que diariamente se reportan de tres a cinco casos en Reynosa, y que la mayoría ocurren al oriente y sur de la ciudad.

Mientras que en el delito de robo domiciliario contabilizaron 393 denuncias en Reynosa, encima de Matamoros donde recibieron 355 y Ciudad Madero, con 163.

Además publicaron que Reynosa, se mantiene al frente en el delito de robo a comercio con 237 casos, en Ciudad Victoria contabilizaron 150 empatada con Matamoros quien registró la misma cifra.

Es conveniente señalar que en las cifras publicadas en la pagina oficial de la Procuraduría General de Justicia no están contabilizados los robos en sus distintas modalidades que no fueron denunciados por los afectados.

Los delitos





De enero a septiembre denuncias por

>robo de vehículo

Reynosa 1,613

Nuevo Laredo 287

Matamoros 286





Denuncias por

>robo domiciliario

Reynosa 393

Matamoros 355

Ciudad Madero 163





Delito de robo

>a comercio

Reynosa 237

Ciudad Victoria 150

Matamoros 150





Nota: Más de un 90% de los robos continúan impunes





En general los reynosenses cambian de hábitos con accesorios para evitar ser víctimas de robos.