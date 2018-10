Insatisfacción por dejar reforma de pensiones pendientes: Consar

Ciudad de México

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez, dijo que la presente administración se va insatisfecha al no haber logrado la reforma al sistema de pensiones que requiere el país.

"Es obvio que la tarea no ha concluido. Persisten enormes retos estructurales en el sistema de pensiones; sin embargo me declaro insatisfecho por la labor realizada particularmente porque no fuimos capaces de hacer una reforma de pensiones de la envergadura que requiere este sistema", destacó el funcionario.

Durante su discurso en la inauguración de la tercera convención nacional de Afores, Ramírez expresó que el próximo gobierno tiene una base sólida para iniciar los cambios que mejoren las condiciones de retiro de los trabajadores en el país.

No se puede seguir igual en materia de pensiones: Arturo Herrera

El futuro subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, expuso que estudiarán con mucho detalle "porque algo tenemos que hacer en materia de pensiones".

"Creemos que dejamos una plataforma, una infraestructura mejor para el futuro para que de ahí se pueda retomar y construir un mejor sistema de pensiones. Deseo que sobre esa base se puedan construir mejores cosas por la siguiente administración", resaltó.

El funcionario señaló los avances que se tuvo en el presente gobierno en mejorar las condiciones de inversión de las Afore, impulsar el ahorro voluntario, reducción de comisiones y mejoras regulatorias que se reflejaron en ahorros para los trabajadores.

Así, recordó que al inicio de la presente administración los recursos administrados por las Afore sumaban 1.9 billones de pesos y al cierre del sexenio llegarán a 3.5 billones de pesos, equivalente a 15% del Producto Interno Bruto.

"700 mil millones de pesos son rendimientos netos de comisiones"; subrayó Ramírez.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores, Carlos Noriega, resaltó los avances que se tuvieron en ahorro en el presente gobierno, pero los principales pendientes para mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores son contar con un sistema que garantice ingresos a la población mexicana, la cual pasará de 9 a 25 millones de adultos mayores, cambio demográfico que presionará las finanzas públicas de este país.

Según Noriega, mientras que dicho envejecimiento de la población mexicana se dio en apenas 33 años, en países como Francia el mismo proceso ocurrió en siglo y medio.

Asimismo, precisó que aumentar la cobertura y lograr un consenso entre gobierno, Afores y trabajadores para mejorar las aportaciones y condiciones de retiro; son las líneas de trabajo del organismo para el próximo sexenio.

Hay éxodo de funcionarios en comisión

>El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez, dijo que ante la incertidumbre por las medidas de austeridad que aplicará el próximo gobierno, el organismo ya empezó a registrar salida de trabajadores en busca de mejores condiciones.

>"Ya se nos está yendo gente y hay por supuesto preocupación", dijo el funcionario.

>En entrevista durante la tercera convención nacional de Afores, Ramírez añadió que si bien en la comisión no hay elevado número de trabajadores, en el área financiera, la más sensible del organismo, ya se registraron tres bajas de funcionarios.

>"Ahí ya tenemos tres personas que han manifestado que se van. Pero sí hay nerviosismo, indudablemente", comentó.

>"El personal de la Consar es especializado, tiene trayectorias largas en el sector público. El tema salarial, el tema de las prestaciones. Les mentiría si les dijera que no hay preocupación", añadió.