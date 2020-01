"Insabi no dará servicios gratuitos como dijo AMLO"

NOTICIAS RELACIONADAS Se rebela Tamaulipas y ocho gobernadores más vs Insabi



CIUDAD DE MÉXICO.

Decir que el recién creado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) garantiza la atención gratuita es un error de información del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, afirma Marco Antonio García Ayala, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

"La principal falla es que no se informó debidamente, la gente tiene dudas, los gobernadores también, incluso en los hospitales.

"El Presidente ha dicho que todo es gratis, eso es un error de información. Se afirmó que a partir de este año el Insabi garantizaría la atención gratuita y por supuesto que no es así", dice el también integrante de la Junta de Gobierno del Insabi.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el dirigente sindical recuerda que el Ejecutivo y la Secretaría de Salud (Ssa) anunciaron que a partir del 1 de enero entraría en funciones el Insabi y que la atención y medicamentos serían gratuitos, pero "por supuesto que no es así. Se debe hacer una campaña de información que evite la incertidumbre".

Señala que hace falta una campaña de información sobre cómo funciona el instituto, lo que, dice, es obligación del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

Además, insta al gobierno de la 4T a implementar una campaña informativa a nivel nacional que detalle cómo opera el organismo y que se reúna con los mandatarios estatales para evitar pronunciamientos contra el instituto.

¿Es posible que los servicios de salud sean gratuitos?

—Al usuario no le va a interesar nada, si escucha lo que anunció el Presidente sobre la gratuidad, él cree que no tiene que pagar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que todo es gratis, que no se deben cobrar cuotas. El director del Insabi, Juan Ferrer, informó que esto sería efectivo a partir del 1 de enero, [pero] eso es un error de informació.

El titular de Salud aclaró que las cuotas sólo seguirían en hospitales de alta especialidad, ¿en primer y segundo nivel se pueden eliminar estos cobros?

—Lo que se propone es que la atención, la consulta externa y la hospitalaria no tengan costo.

El problema es que los reclamos se van hacia los trabajadores. [Por ejemplo], llegan usuarios y dicen que se les tienen que dar medicamentos y que no tienen que llevar nada. Desafortunadamente [son casos que] se presentan.

¿A quién le reclaman? No lo hacen al director o a los jefes de medicina, le reclaman al trabajador directo, a la enfermera, al médico de base, pero de manera injusta, pues no es su responsabilidad.

Entonces, ¿qué ocurre con la gratuidad de servicios y las reglas de operación del Insabi?

—En mi calidad de dirigente, lo que sí puedo subrayar es que faltó y hace falta una campaña informativa sobre cómo es el funcionamiento de este nuevo instituto, porque éste no suple a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional de Salud ni a los servicios estatales, sino que será coordinador de lo administrativo-financiero para que prácticamente lo que antes se realizaba vía el Seguro Popular se actualice.

En el caso de las entidades que no firmen el convenio de adhesión al Insabi, ¿corren el riesgo de no recibir los recursos que brinda la Federación?

—No perderán sus recursos, la ley los dejó protegidos, pero sí debe fortalecerse el instituto en coordinación con los estados y, aunque no se adhieran, también es su obligación garantizar el acceso y derecho a los servicios de salud.

No porque exista o no el Insabi van a dejar de atender o esperar a que les manden recursos, los cuales están garantizados en la ley.

Los gobernadores que no firmen tienen algo de razón. Si no les dan información de manera correcta y oportuna, pueden negarse.

¿El tema de la gratuidad afecta a los trabajadores de la salud?

—No, porque no se compromete su presupuesto; por el contrario, hay un compromiso dentro de los cuatro ejes principales del instituto.

Además de brindar medicamentos e insumos, existen recursos etiquetados para la regularización o basificación de trabajadores en los servicios de salud. [Esto] gradualmente se hará, otorgando lo que establece la ley. Lo de la gratuidad no nos afecta, [pero] mientras no haya una campaña informativa, son los que reciben los reclamos.

¿Qué llamado hace al gobierno y a autoridades del sector Salud?

—Es urgente una campaña informativa y acelerar las reuniones con gobernadores para explicarles en qué consiste el Insabi.

[Se debe] detallar que no suple al sistema de Salud, sino que coordinará lo administrativo y financiero; entonces, las entidades federativas podrán uniformar sus acciones en materia de salud.

Es importante recordar que el Insabi no es autónomo, se deberá coordinar con la Secretaría de Salud, la cual es responsable de informar, coordinarse con los estados y explicarles el funcionamiento, aunque en estos momentos ya se tardó.