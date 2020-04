Inquilinos en crisis, claman por ayuda

La mayoría de los propietarios están renunciando a los cargos por pagos atrasados, especialmente para las personas afectadas por la pérdida de ingresos.¨ Marcus Phipps propietario de Harlingen Homes

Harlingen, Tx.

Con 352 mil 249 casos positivos por Covid-19, 10 mil 372 fallecimientos y 19mil 247 recuperados algunos de los inquilinos que pagan renta se ven afectados por la falta de trabajo y no poder pagar esa renta y en el peor de los casos: no poder pagar alimentos.

En todo el país, millones de trabajadores han sufrido recortes de empleos derivados de las órdenes estatales y locales que llevan a las empresas a cerrar para cumplir con las pautas que restringen los tamaños de recolección al tiempo que promueven el distanciamiento social.

Ahora, muchos propietarios están renunciando a los cargos por pagos atrasados mientras ofrecen planes para ayudar a los inquilinos a pagar su renta más adelante en el mes.

"La mayoría de los propietarios están renunciando a los cargos por pagos atrasados, especialmente para las personas afectadas por la pérdida de ingresos", dijo Marcus Phipps, propietario de Harlingen Homes, que administra unas 50 propiedades.

"Estableceremos planes de pago para que las personas tengan tiempo de recuperarse", dijo Phipps, presidente de la Junta de Agentes Inmobiliarios de Harlingen.

En Spring Creek Apartments, Farias dijo que algunos de sus inquilinos están pidiendo ayuda para pagar el alquiler.

"Hasta ahora, el alquiler está llegando pero es un poco lento con todo lo que sucede", dijo Farias, el asistente del gerente del complejo de apartamentos. "Algunos dicen que harán el pago, pero no pueden llegar a tiempo debido a todo lo que sucedió". Algunos están perdiendo sus empleos, otros están recortando horas. Estamos tratando de trabajar con ellos ".

En Northridge Apartments, el gerente Jay García dijo que alrededor del 5 por ciento de sus inquilinos están pidiendo tiempo para pagar el alquiler.

"Sé que muchos de ellos tienen menos horas, pero la pérdida de empleos, no tanto", dijo.

Algunos inquilinos están echando mano a sus ahorros para pagar el alquiler, dijo Victoria Delagarza, gerente de los complejos de apartamentos Skyline, Los Amigos y Madrid.

"Estoy realmente sorprendida, estoy teniendo una buena rotación", dijo. "Las personas a quienes se les cortó el trabajo están llegando. Unos cuantos me dijeron que no podrán pagar a tiempo, pero que podrán pagar. La mayoría de las personas son decentes y tienen una buena cabeza sobre sus hombros y tienen algo de dinero ahorrado. En este momento, no estamos cobrando cargos por demora. Todos ahora tienen que trabajar con todos".

Los dueños de propiedades esperan hasta más adelante esta semana para determinar si más inquilinos harán sus pagos de alquiler, dijo Keith Cox, director de operaciones de Mason & Company, que administra unas 600 propiedades.