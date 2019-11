Inquietante serie

¿Te imaginas poder compartir pensamientos y sensaciones? Esto es posible en The Feed, la nueva serie original de Amazon Prime Video, basada en el libro homónimo de Nick Clark Windo.

El thriller, sigue el curso de un implante cerebral llamado The Feed, el cual permite compartir recuerdos, reflexiones y emociones al instante; una poderosa tecnología que al caer en las manos equivocadas se vuelve sumamente peligrosa, al grado de crear asesinos.

Este serial es creación de Channing Powell, quien también estuvo detrás del éxito televisivo The Walking Dead y cuenta con la dirección de Carl Tibbetts, quien cuenta en su currículum con series como Black Mirror.

Es protagonizado por David Thewlis (Harry Potter) y Michelle Fairley (Game of Thrones), y cuenta con las actuaciones de Guy Burnet y Nina Toussaint-White.

"The Feed es un thriller psicológico de ciencia ficción que se centra en los peligros (muy reales) del tipo de tecnología que está erosionando el concepto de privacidad. Una erosión que ha sido exacerbada por la era de las redes sociales", publicó Den of Geek.

Fue presentado en el Festival International de Series de Cannes, donde obtuvo en su mayoría críticas positivas.

"Estaba familiarizado con ese mundo y me gustaba ese mundo, pero no quería volver a hacer The Walking Dead.

"Era escéptica sobre el concepto de The Feed como tecnología. Sin embargo, después de investigar, descubrí que no era tan descabellado: supuestamente, Facebook está trabajando en algo que iría dentro de tu cabeza", dijo Powell a Variety en Cannes.

Si quieres conocer el origen de todo, lee "The Feed", de Nick Clark Windo, de venta en Amazon México por 327 pesos.