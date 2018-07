Inquietan recortes al Poder Judicial

Ciudad de México

Reforma

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador ha ocasionado inquietud en el Poder Judicial de la Federación (PJF), por su intención de reducir los salarios de la alta burocracia.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, se reunió ayer con los coordinadores de jueces y magistrados de la Ciudad de México, para pedirles tranquilidad y no atender rumores al respecto, informaron fuentes judiciales.

Desde el lunes, Osmar Armando Cruz Quiroz, director de la Tercera Región de la Asociación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del PJF, convocó a los representantes de los impartidores de justicia para la reunión con Aguilar Morales, la cual se llevó a cabo a las 14:00 horas.

De acuerdo con informes judiciales, el Ministro y también presidente del Consejo de la Judicatura Federal comentó en la reunión que no había nada en concreto con relación a la reducción de salarios, que se trataba de rumores y que el personal judicial debía estar tranquilo y seguir trabajando sin preocupación.

Ninguno de los presentes manifestó motivo de inconformidad o cuestionamiento alguno, agregaron.

En los días posteriores a la elección del 1 de julio, entre servidores públicos del PJF se intercambiaron mensajes y comentarios con relación al inminente recorte salarial a la llegada al poder de López Obrador. La preocupación la comunicaron a sus superiores.

Durante años, López Obrador ha cuestionado los salarios de los ministros, en lo específico, y no los de jueces, magistrados y demás personal judicial.

El pasado 29 de mayo, durante en un mitin en Amecameca, el entonces candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia dijo que recortaría los ingresos de ministros y legisladores federales para destinarlos a la reactivación del campo.

