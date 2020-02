Inquieta al Valle avance del VIH

Weslaco, Texas

El gobierno federal propone un plan para terminar con la transmisión del VIH en los Estados Unidos para el año 2030 ya que nuevos datos de los Centros para el Control de Enfermedades están generando inquietudes sobre la ampliación, sin embargo, en gran medida de las tasas de infección por VIH no reconocidas entre las poblaciones hispanas y latinas.

Los CDC estiman que las tasas generales de VIH en los EU en realidad han aumentado un 6%, pero en la población latina, han aumentado un 14% o más. Estos números son alarmantes profesionales médicos en comunidades, como el Valle del Río Grande, donde la mayoría de los residentes son de ascendencia latina.

Los datos de los CDC revelan que cuatro estados y un territorio de los EU (California, Texas, Florida, Nueva York y Puerto Rico) representaron dos tercios de los nuevos diagnósticos de VIH entre los latinos.

"Lo que estas tasas significan para el estado de Texas es que todo el estado, hombres, mujeres, niños que aún no han nacido están en riesgo de contraer el VIH", dijo Oscar López, CEO y defensor de la salud pública de Poderosos.

Los CDC dicen que la necesidad de ampliar la prevención y el tratamiento del VIH en la comunidad latina es urgente.

"Los latinos son el único grupo en los Estados Unidos que realmente vio un aumento en los casos de VIH", explicó López.

López es uno de los pocos líderes latinos que se reúnen regularmente con los CDC para abogar por más recursos latinos de atención médica en el Valle y en todo el país.

"Regiones como San Antonio, Dallas y Houston siempre han tenido tasas más altas, pero justo detrás de esas cuatro ciudades gigantes se encuentra el Valle del Río Grande", dijo López.

"Mucha gente piensa que solo cae entre las personas homosexuales. Pero no son solo personas homosexuales, también son personas heterosexuales ", Leo Benevides, un paciente con VIH.

ALTO RIESGO

Cualquier persona, susceptible al virus

La transmisión del VIH está vinculada a "comportamientos de alto riesgo" que no son exclusivos de ninguna orientación sexual. Cualquier persona que se inyecte drogas o tenga relaciones sexuales es susceptible al virus. Benevides descubrió que tenía VIH cuando tenía 17 años.

"Sé el dolor que se siente detrás del diagnóstico y las preguntas después de las preguntas y no sabes a quién preguntar o no sabes cómo preguntar", explicó Benevides. "En ese momento, no sabía nada sobre el virus". Por suerte, su pediatra lo diagnosticó.

Hoy, debido a que Benevides toma su medicación diaria, el virus es indetectable en su cuerpo. Es decir, su carga viral de VIH es tan baja, que efectivamente no hay riesgo de transmitirla a otra persona.

Los CDC dicen que más del 50% de todos los latinos en los Estados Unidos nunca se han hecho la prueba del VIH; El 50% de los latinos informa que nunca se les ofreció una prueba. Como resultado, los latinos que tienen VIH probablemente necesiten hacerse la prueba.

Las personas latinas, con mayor crecimiento en padecimiento del VIH.