Inolvidable, el futbolista Martin Galván; dejó su huella en Reynosa

Aquel golazo a lo Panenka no se olvida y tampoco el número 10 que portó con mucho orgullo en el Reynosa FC. Martín Galván dejó huella en esta ciudad porque era un futbolista diferente, tal vez el mejor que ha venido. Se ganó a la afición gracias a su futbol y no fue necesario ser campeón para que lo idolatraran. Esos recuerdos del 2016 continúan vivos no nada más en la gente, también en el propio futbolista, quien platicó con El Mañana vía telefónica desde su casa, en Salamanca, España, dónde ahora mismo enfrenta un complicado partido fuera de las canchas para protegerse contra el coronavirus.

"Sinceramente muchos recuerdos buenos, en Reynosa la verdad que fui feliz, el tiempo que estuve ahí lo disfruté, a pesar de que en la ciudad pues existen cosas malas en cuestión de la seguridad, pero a pesar de eso yo disfruté futbolísticamente, lamentablemente como equipo no pudimos alcanzar los objetivos que buscábamos pero creo que se hicieron bien las cosas, hice buenos compañeros y buenos amigos, me quedo con eso y también con la afición que siempre apoyó y que siempre me recuerda con cariño y yo también a ellos, siempre estaré agradecido con esa gente", expresó el camiseta 10 que ahora derrocha talento con el Salamanca CF UDS que participa en la Segunda B del futbol español.

Por el momento la pelota está detenida en todo el mundo, pero en cuanto vuelva a rodar Martín tiene objetivos muy claros.

"Principalmente con mi equipo tratar de ascender a Segunda A, que ya sería un paso muy importante, ahora mismo por el parón de la liga se complicaron más las cosas y bueno, si no llega a ser así pues en lo individual también tratar de subir porque es una categoría mucho más importante, eso es lo que yo estoy buscando acá, consolidarme más como jugador, aquí en el club ya llevo 3 años y creo que las cosas han ido bien, espero seguir más tiempo acá", indicó con optimismo.

Galván estuvo cerca de volver a Reynosa para reforzar al Atlético hace un par de torneos, pero por azares del destino regresó al Viejo Continente.

"Si, fue verdad, me buscó la gente de Atlético Reynosa para llevarme, con ellos siempre he tenido una buena relación y siempre he sido agradecido, pero en esos momentos para mi lo mejor no era regresar, incluso me dijeron que había la opción de luego llegar a Correcaminos en el Ascenso, al final creo que llevaron a Britos, fueron varias cosas y al final tomé la decisión de seguir acá", comentó.

-¿Volver a México pronto está en tus planes?

"No es que esté pronto en mis planes o no, simplemente que si el día de mañana llega una oportunidad importante, algo de Primera División o en el Ascenso, pero bueno eso se complica porque supuestamente ya no habrá ascenso, pero si me llega algo importante no me lo voy a pensar en volver para allá, no estoy cerrado, simplemente que no voy a ir a México si no es algo atractivo", explicó.

El contrato de Martín con el Salamanca terminará una vez finalizado el torneo. A sus 27 años es más maduro que nunca dentro y fuera de la cancha. Hace poco superó una operación del ligamento cruzado en su rodilla derecha.

"De mi rodilla estoy bien, al final, creo que ya me acostumbré a jugar con algo de dolor y es algo que se tiene que trabajar y fortalecer bien todos los días para que aguante hasta donde tenga que aguantar", dijo.

España es uno de los países más castigados en el mundo por el COVID-19, con una cifra de muertos alarmante (más de 13 mil) por eso el futbolista mexicano no la está pasando nada bien.

"Muy difícil porque estoy lejos de mi casa, lejos de mi familia, acá yo vivo solo y al final por más que uno aguante, siempre es bueno estar con tu gente en tiempos difíciles y más en tiempos así de salud, pero bueno, aguantando y esperando a que la situación mejore para poder estar con normalidad porque ya llevo más de un mes así y te juro que ya me estoy volviendo loco".

En México, Martín Galván tal vez sigue siendo más recordado por sus indisciplinas que por esa magia que mostró desde los 14 años, cuando se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar en la historia de los torneos cortos.

"Soy consiente de que tengo muchas cualidades buenas, también me faltan cosas que otros jugadores tienen, cuando maduré fui sincero, si no fui ese jugador que la gente quiso ver en su momento fue porque cometí errores, lo reconocí porque así fue, pero estoy tranquilo porque no ha quedado en mi en lo futbolístico, oportunidades reales no tuve como hoy en día otros si las han tenido, por ese lado sigo luchando hasta donde pueda llegar, estoy feliz y tranquilo con lo que he hecho, no tengo que demostrar nada a nadie, nada más que a mi", finalizó uno de los grandes ídolos que ha tenido el deporte de Reynosa.