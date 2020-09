Innovan triatletas

A falta de competencias internacionales y nacionales los triatletas olímpicos mexicanos compiten entre ellos en tests creados por su entrenador Eugenio Chimal.

Esta metodología de entrenamiento les permitió continuar entrenándose en óptimas condiciones y mantener la mentalidad de competencia, además de afinar detalles particulares en cada uno de los deportistas como Crisanto Grajales, Rodrigo González, Lizeth Rueda y Diego López, equipo de alto rendimiento que se encuentra en Jalapa, Veracruz.

"Con mi grupo surgió un efecto motivacional. Aprovechamos para mejorar en este tiempo que no hay competencias, muchas veces por el calendario no atendemos pequeños detalles y nos enfocamos a mejorar los detalles de cada atleta, y he visto una mejoría en todos importante. Los triatletas en el mundo ya están entrenando, nuestro deporte es al aire libre", contó Eugenio Chimal vía telefónica desde Jalapa.

"Hemos diseñado tests de cada dos o tres semanas para que se mantengan motivados y con la sensación de que van a competir el siguiente fin de semana, y nos dan buenos resultados tanto en lo mental como en lo físico. Todos mejoraron su marca. En verano es nuestra mejor forma física cada año".

El entrenador mexicano, ganador del Premio Nacional de Deportes, cuenta con 15 atletas de alto rendimiento más los juveniles y juniors.

Fue fundamental, comentó, descansar iniciando el confinamiento en México a finales de marzo para continuar con la forma física actual y alcanzar altos estándares en este periodo, donde originalmente hubieran regresado de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en caso de haber clasificado.

"Empezamos a descansar después de la cuarentena y eso es importante porque el cuerpo se relajó y la mente. No los veo desganados, al contrario y están listos para el proceso olímpico para 2021.

"La decisión fue parar porque no sabíamos cómo iba a estar el tema, pudimos nadar tres veces a la semana en grupo reducido, lo combiné con nadar en aguas abiertas, tenemos lagunas cerca y lugares que nadie conoce. Estamos nadando todos los días con las reglas que todos conocen", compartió. Cada grupo de triatletas trabaja algo distinto en su preparación. Algunos invirtieron más tiempo en carrera o en bici, y otros trabajaron un grupo muscular en específico para llegar a punto a los eventos internacionales.