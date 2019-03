Inmunizan a las mascotas. Semana Nacional de Vacunación Antirrábica

A nuestros animales debemos tenerlos limpiecitos, si no tienen pulguitas, si no tienen garrapatas, y no tienen piojos, están completamente limpios y están vacunados contra la rabia yo no creo que haya ningún problema . Lauro Salazar Martínez, encargado de Despacho de Zoonosis

Cd. Victoria, Tam.-

Hasta este sábado 30 de marzo serán aplicadas 348 mil 501 vacunas Merial en Tamaulipas, esto como parte de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica canina y felina, a nivel nacional serán más de 15 millones de dosis las que serán inoculadas de manera gratuita como parte de la campaña de salud que inició el pasado domingo.

"Estamos utilizando la mejor vacuna, no es por presumirla, pero es la mejor vacuna del mundo es la de Merial, es la cepa Pasteur", indicó el médico veterinario y zootecnista Lauro Salazar Martínez, "él fue el primer investigador que hizo una vacuna contra la rabia, y la fabrican en Francia", durante esta semana serán aplicadas el 80 por ciento de las 18 millones 750 mil dosis que serán suministradas en todo 2019.

El objetivo de la campaña es impedir la transmisión de esa enfermedad de animales de la calle a animales domésticos, y de estos a la población humana, "si tenemos una mascota debemos tenerla controlada porque de esa forma vamos a ayudar a que no padezca ninguna enfermedad y nosotros también estamos libres de poder padecer alguna enfermedad", recalcó el médico Salazar Martínez.

Indicó que para esto personal capacitado de la Secretaría de Salud ha estado visitando las colonias y fraccionamientos en todo el estado, así como se cuenta con personal en los Centros de Salud con material inyectable para las mascotas. Paralelamente dijo que se trabaja de la mano con organizaciones sociales altruistas quienes participan en campañas de vacunación y esterilización de animales durante todo el año.

"A nuestros animales debemos tenerlos limpiecitos, si no tienen pulguitas, si no tienen garrapatas, y no tienen piojos, están completamente limpios y están vacunados contra la rabia yo no creo que haya ningún problema", finalmente recordó que algunas personas suelen ser alérgicas al pelo de perro o gato no obstante descartó que esto represente un riesgo para la salud en general.