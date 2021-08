Inmuniza Cuba a embarazadas

En una carrera contra el coronavirus —que registra un rebrote en Cuba— las autoridades arrancaron la vacunación de embarazadas y lactantes, un sector que reporta incremento de contagios.

"Estoy agradecida", dijo el jueves a The Associated Press Johana Padrón, de 31 años y 35 semanas de gestación. Ella llegó junto a otra veintena de mujeres convocadas para la jornada a un policlínico capitalino. "Ha sido un gran logro. Antes no nos podíamos vacunar porque no sabíamos cuál era la reacción".