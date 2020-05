Inmovilizan el transporte

El ruido de los motores, las paradas continuas y la gente esperando; todo desapareció. Este domingo fue un día sin transporte público en Reynosa, al igual que en otros municipios de la entidad.

En Reynosa hay 48 rutas, con un total de 900 camiones que circulan, además de los taxis de ruta y de sitio.

Las calles vacías por completo como la Canales, la Bravo, Guadalupe Victoria, que normalmente están abarrotadas al ser ruta del transporte.

Igualmente la calle Herón Ramirez o mejor conocida como La Charco, de igual forma lucieron sin personas esperando el microbús.

En las principales avenidas solamente los automovilistas particulares fueron los que circularon en forma normal, ya que el Hoy no circula no aplica los fines de semana.

El bulevar Morelos, Hidalgo y principales avenidas, lucieron tranquilas, sin el ruido constante de los microbuses.

Las autoridades han aplicado el Hoy No circula entre semana, aunque no aplica para el transporte público, solamente los domingos no estarían trabajando para tratar de coadyuvar en las medidas sanitarias y evitar el alza de casos del Covid-19.

Calles normalmente transitadas lucieron tranquilas.