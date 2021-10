Inminente reapertura de puentes internacionales

Si se permite reiniciar los viajes no esenciales, la demanda acumulada probablemente hará que los tiempos de espera locales se disparen en los puertos de entrada regionales. El regreso del turismo minorista del Norte de México también puede causar escasez de inventario en muchas tiendas.

La apertura de los puertos de entrada entre México y Estados Unidos, podría ser el próximo 21 de octubre, a más tardar el 21 de noviembre, informó el congresista federal del Distrito 28, Henry Cuéllar la mañana de ayer.

Desde el pasado 21 de marzo del 2020, por motivos de la pandemia del Covid-19, los cruces terrestres fueron restringidos, lo que generó grandes pérdidas en el comercio americano.

"Ya es tiempo de abrir los puentes, porque cada año estamos perdiendo más de 19 billones de dólares para los Estados Unidos, ya llevamos un año y medio. Estamos hablando de 30 millones de dólares", señaló el Congresista.

"Hablé con Aduanas, y por primera vez me dicen que hay la posibilidad, si no se abre este mes, el otro mes se debe de abrir. Aún no reciben la notificación, pero cuando ellos comienzan a prepararse hay buena posibilidad", dijo Cuéllar.

Destacó que esta semana se reunirá con las autoridades para obtener buenas noticias pronto, y aseguró que si la fecha de apertura no se lleva a cabo en octubre, probablemente será en noviembre.