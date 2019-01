Inminente huelga general. Acuerdan irse al paro, de no lograr acuerdos este viernes

Matamoros, Tam.- Es inminente el estallamiento de huelga en las 45 empresas maquiladoras que se encuentran adheridas al Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (Sjoiim), confirmó el dirigente de este gremio sindical, Juan Villafuerte Morales, quien invitó a las autoridades que los apoyen para dictaminar una huelga legal; "no hay nada para atrás, estamos puestos, estamos en apoyo y se está en comunicación con los trabajadores", dijo.

"Lo único que estamos pidiendo es unidad, tranquilidad y la guía a través de los delegados y las comisiones ya que estamos en la siguiente etapa, que no haya confusiones, estamos en los preparativos para el estallamiento de la huelga, esperando que las empresas hagan conciencia antes de llegar a esta decisión", demandó.

Destacó que esta es una decisión tomada por toda la clase trabajadora y avalada por la central obrera de la CTM y por todo el comité ejecutivo del Sjoiim y de su secretario general. Este viernes vence el plazo del emplazamiento a huelga.

Manifestó que existe la esperanza de que esto no suceda, pero de ser así ya se acordó que estallará la huelga este viernes.

Asimismo lamentó que algunos trabajadores hayan sido despedidos por empresas que tomaron dichas decisiones, lo que hace ver que no se pueden esperar más, así que en el caso de aquellas personas que fueron dadas de baja, es importante que no firmen nada y acudan al sindicato para que sean asesoradas, esperando representarlas, que es el deber de este gremio; "no tienen porque dirigirse a otras partes gastando el dinero que no se tiene", señaló.

Recordó que en estos momentos la industria maquiladora ha ofrecido a los obreros un incremento salarial del 10 por ciento y un bono de 4 mil pesos, lo que no está siendo aceptado por parte de la clase trabajadora.

INFORME. Juan Villafuerte reportó la postura del gremio de iniciar con la huelga.

Enviados de AMLO

>El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió a Matamoros a dos abogados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para sumarse a las pláticas obrero-patronales, buscando la conciliación en las partes y con ello evitar un posible estallido de huelgas en la industria maquiladora.



>El abogado Guillermo Roca Santos Coy, quien es coordinador de conciliadores en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el abogado Guillermo Hernández llegaron a esta ciudad, y ya se encuentran en pláticas con el subsecretario en materia laboral del Gobierno de Tamaulipas.

>La intención es acercar a las partes en conflicto, que son el sindicato y las maquiladoras, para llegar a una conciliación en la revisión contractual que se ha venido dando desde hace varias semanas.