Inminente fin de refugio

Al argumentar que se trata de algo inhumano, injusto e inesperado, además de que no existe un centro alterno para la atención de esta comunidad, el director del inmueble Héctor Silva atajó: "No vamos a aceptar esta decisión bajo ninguna circunstancia", dijo.

No desocuparán ni aceptarán la demolición del albergue para migrantes " Senda de Vida " en Reynosa , en donde actualmente se concentran más de 600 personas en su anhelo de cruzar a Estados Unidos .

"A dónde quieren que vayamos, no podemos estar en la calle, aquí nos vamos a quedar; tenemos el apoyo de muchas asociaciones civiles y de ser necesario recurriremos a abogados; estamos hablando de familias, de seres humanos, las autoridades se están mostrando muy apáticas ante una situación terrible; ¿en dónde está su humanidad?", exclamó.

El ultimátum y posible demolición fue notificado el martes por la Secretaría de Obras Públicas municipal, con un plazo máximo de espera al domingo, bajo la premisa de que el recinto se construyó sin permisos en una zona con tendencia a inundación, en los alrededores del Río Bravo.

"No pueden decirnos eso porque aquí hemos pasado huracanes, inundaciones terribles que han afectado a otras colonias de la ciudad y el albergue nunca ha sido parte de nada, de ningún daño.

"Por el contrario hemos servido de refugio en momentos difíciles, sí, estamos en la orilla del Río Bravo, pero la construcción está en lo alto, así que no hay riesgo", agregó Silva.

Recordó que las labores de ayuda a la comunidad migrante iniciaron en su caso hace 22 años, en una pequeña casa de la colonia Aquiles Serdán y que posteriormente fueron intensificándose donde están hoy, con un acumulado de atenciones a miles de viajeros.

"Estamos hablando de personas que huyen de sus lugares de origen y que aquí les damos comida, hospedaje, atención médica, psicológica, en una labor completamente social.

"Iniciamos en familia en el 99 y las propias autoridades nos dieron este espacio para construir, incluso han venido a apoyarnos, a traer comida, por eso nos sorprende, ¿qué está pasando?".

Durante la entrevista, el titular del refugio se conmovió hasta las lagrimas al recordar las necesidades de la comunidad migrante.

"Ni siquiera me he atrevido a decirle a las persona que tenemos aquí refugiadas lo que está pasando, sé que verán las noticias, pero no tengo ni idea qué decirles, es algo que se sale de mis manos", lamentó.

Hasta ayer "Senda de Vida" operó con normalidad, con la elaboración de tres platillos al día, ingreso de brigadas médicas, educativas y de asesoría. Este refugio representa en Reynosa el de mayor capacidad para esta causa.

BRIGADA MUNICIPAL

¡Y les mandan ayuda médica!

- El programa de salud del Gobierno Municipal, "Mi Doctor", fue llevado a la población migrante del albergue Senda de Vida, donde la Secretaría de Desarrollo Social identificó a cinco pacientes que requerían de auscultación, señaló un boletín municipal

- La dependencia dispuso del Médico de guardia y Psicólogo de la Dirección de Salud y Grupos Vulnerables, para atender a quienes lo requirieran.

- Los pacientes atendidos fueron tres por infecciones de vías respiratorias, uno por enfermedad crónico degenerativa y otro por tendinitis, a quienes además de su consulta médica se les proporcionó el medicamento necesario.