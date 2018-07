Inminente cierre de centro de detención en el Tornillo

San Antonio, Tx.

El senador José Rodríguez y la representante estatal Lina Ortega ingresaron por primera vez al centro de refugio de menores inmigrantes en Tornillo, Texas, como parte de una visita guiada por el gerente de la BCFS –quien es el principal contratista del campamento– y dieron a conocer su inminente cierre.

De acuerdo con el gerente de BCFS, el contrato con el Gobierno federal cuenta con un plazo de 30 días, por lo que el campamento en Tornillo debe ´levantarse´ para el 13 de julio, sin embargo, el contratista expresó que el Gobierno le pidió que se extendiera el contrato.

"El contratista, tal como lo dijo la representante Ortega, es un humanista y se negó por completo a extender el contrato con el Gobierno, él reconoce las condiciones de la política y está en desacuerdo, el campamento se levanta el 13 de julio", dijo Rodríguez.

Lo único que hará es quedarse semana tras semana, hasta que se vayan todos los niños, añadió.

"Ahora nuestra consternación es saber cómo realmente estará funcionando Fort Bliss, porque ahora no sólo son los niños, albergarán familias completas", expresó el senador.

"No sabemos qué va a pasar. No estoy de acuerdo con que se manden a Fort Bliss, ¿cómo van a poder albergar a 12 mil personas?, ¿cómo van a poder operar un lugar con tanta gente?, además no creo que nos dejen entrar, y nosotros tenemos que estar al servicio y al pendiente porque están aquí en nuestra comunidad", declaró.

Asimismo, los funcionarios expresaron que están en desacuerdo con la posible extensión en los plazos que el juez federal de California estableció al Gobierno federal para entregar los niños con sus familias.

De acuerdo con el fallo, desde ayer, cada padre o madre que haya sido separado, debe tener por lo menos una manera de comunicarse con su o sus hijos.

Para el próximo martes 10 de julio, los niños separados menores de 5 años deben estar ya reunidos con sus padres.

La fecha límite es el jueves el 26 de julio, día en que todos los niños que fueron separados deben estar reunidos con sus padres.

Después de la gira en el interior del centro, los representantes paseños ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer los datos más actuales del refugio en el puente internacional Marcelino Serna.

Al momento, hay de 360 a 370 menores de entre 13 y 17 años, informaron los representantes. De ellos, 29 son mujeres.

Únicamente 16 niños que actualmente residen en Tornillo fueron separados de sus padres en la frontera bajo la política de ´tolerancia cero´ de la administración de Donald Trump.

"Tienen aire acondicionado, un campo de futbol, una cafetería y servicios de salud mental. Estuvimos con los niños en la cafetería, vimos que tenían sus actividades del día, también aprenden inglés", dijo Rodríguez.

Aun así, da la impresión que están en un campamento militar y están aislados. El contratista que está operando el centro de detención, hace un buen trabajo bajo las circunstancias con las que cuenta, pero por el otro lado, en cuestiones de salud mental no se les ofrece servicio más profundo, agregó.