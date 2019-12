Inmigración ilegal continúa a la baja

McAllen, Tx.- Continúa a la baja la inmigración ilegal a los Estados Unidos, y autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza reportaron una disminución del 70 por ciento hasta noviembre, desde el pico de la crisis en mayo pasado.

Autoridades de CBP destacaron una disminución de aproximadamente un 6 por ciento en noviembre en comparación con los números registrados en octubre, señalando que en noviembre pasado se llevó a cabo la detención de 42 mil 649 personas, 33 mil 510 detenciones y 9 mil139 extranjeros inadmisibles.

Esto refleja una disminución del 6 por ciento en los extranjeros inadmisibles en los puertos de entrada y una disminución del 5 por ciento en las detenciones llevadas a cabo por la Patrulla Fronteriza.

"Quienes se presenten como familias después de cruzar la frontera ilegalmente ya no serán liberados a los Estados Unidos", dijo el comisionado interino Mark Morgan. "Nuestro mensaje para los inmigrantes es claro: no arriesguen sus vidas y no confíen sus familias a los traficantes. No se te permitirá quedarte".

Desafiando las tendencias de los últimos siete años, CBP informa una disminución general de la actividad transfronteriza ilegal en noviembre en comparación con octubre. La detención de unidades familiares disminuyeron casi un por ciento a 13 mil 154 y la detención de adultos solteros disminuyeron un 8.4 por ciento, a 25 mil 755.

Las acciones de detención de inmigrantes en la frontera suroeste, por parte de agentes de CBP en este año fiscal, hasta la fecha, son un 29 por ciento más bajas que en el mismo período del año fiscal anterior.