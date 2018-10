Iniquidad entre pago y servicio de la luz

Además de muy caras las tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad, cada vez las fallas que registra la red general en algunos sectores del municipio son más frecuentes cuando que debieran las autoridades del ramo brindar un servicio más eficiente.

"Dicen que es de calidad mundial y los hechos demuestran que no es así porque los apagones son más y más prolongados ignorándose si sean consecuencia de accidentes automovilísticos que dañan un poste o lo derriban o por errores de programación de parte de quienes manejan la red, pero lo cierto es que cada vez están peor", dijo Marcial Zermeño Hernández, dirigente del Sindicato de Yeseros en Reynosa.

No puede ser posible que pese a que la prestación no es tan buena como lo señalan los anuncios que ubican a la CFE como una empresa de ´calidad mundial´, todavía así no se informe a la población usuaria sobre las causas que generan las repentinas suspensiones de energía eléctrica que se dan tanto en el día como en la noche, criticó el líder sindical.

"Lo que sí es que los recibos vienen más y más elevados al grado de que hay gente que está entre la espada y la pared, o pagan o dejan de comer por lo menos una semana", indicó.

Algo deberán hacer las altas autoridades para brindar un mejor servicio que satisfaga las expectativas de los consumidores así como para que dejen de golpear con más fuerza la de por sí endeble economía de muchas familias obreras, apuntó Zermeño Hernández.