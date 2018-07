Iniesta se prepara para su anhelado debut en Japón

Kobe, Japón.

El mediocampista español Andrés Iniesta ya entrenó con su nuevo equipo Vissel Kobe de Japón, ya ahora ansía debutar, lo cual se podría dar este próximo domingo.



"Espero jugar el domingo, aunque sean unos minutos, aunque no estaré al cien por cien. En estos dos días trabajaré con el equipo y quiero para ponerme a punto posible para entonces y el entrenador decidirá", declaró ante los medios.



Iniesta se incorporó al Vissel Kobe tras una Copa del Mundo muy gris para la selección de España, por lo que no está muy alejado en lo futbolístico; pero en lo físico admite que las vacaciones hicieron mella y debe volver a ponerse a punto.



"Fue emocionante unirme al equipo y empezar a entrenar, me sentí bien. Claro, que volver de las vacaciones es difícil y toca recuperar la forma física además de adaptarme a mi nuevo equipo, pero me sentí bien", apuntó.



"El Manchego" aceptó que será complicado adaptarse personalmente a una cultura y país totalmente diferente como la japonesa, pero le ilusiona y está consciente de ello cuando se decantó por esta oferta para dejar Barcelona.



"Es un cambio que hago de manera consciente, sabiendo que voy a un gran país y una gran ciudad que quiero conocer y adaptarme a esta cultura; mi estilo de vida cambiará mucho, pero ya lo tenía asumido", manifestó.