"Iniesta me ayudó a entender mejor el fútbol": Guardiola

En su despedida, a Andrés Iniesta la lista de agradecimientos se le quedaba corta. Al club, a La Masia, a sus compañeros, a la afición, a su familia... No veía el momento de parar.

Algo así pasó con los agradecimientos y las muestras de afecto que compañeros, entrenadores, admiradores, amigos o simples conocidos dedicaban al capitán del Barcelona. Eterno Iniesta, como se esforzaba por recordar el club en las redes sociales, a través de donde llegaron la mayoría de los mensajes. Estos son algunos de ellos.

Uno de los primeros llegó desde Manchester. Pep Guardiola decía: "Los últimos años en el Barcelona no podrían haber sido posibles sin él. Me ayudó a entender mejor el fútbol viéndolo jugar. Más allá de todo lo que ganó, lo importante es cómo jugaba y lo profesional que fue siempre". Y añadía: "Espero que pueda volver al Barcelona para enseñar a los jóvenes lo que ya nos ha mostrado. He aprendido mucho de estar con él, de verlo entrenar. Con qué facilidad hacía las cosas. Lo más impresionante era su naturalidad y la perfección con la que hacía las cosas, cómo aceleraba. Tenía un don natural que es incomparable".

Zinedine Zidane, entrenador del Madrid, quien aseguró que debería haber ganado el Balón de Oro en 2010, "por ganar el Mundial y marcar en la final"; apuntó: "Yo no lo veo como un jugador del Barça sino como alguien del fútbol. Las dos o tres veces que he coincidido con él me ha parecido un tipo encantador porque es muy reservado. Y a mí me gusta la gente que en el campo lo da todo, pero fuera es reservada. Solo puedo tener buenas palabras para él, frases de admiración. Le deseo lo mejor en su futuro y sobre todo, por encima de todo, como persona".

"Los grandes de verdad se merecen salir como lo que son. Andrés Iniesta es un gran ejemplo para todos los que quieren ser futbolistas", dijo Julen Lopetegui, seleccionador de España. También la cuenta de Twitter de Johann Cruyff, hoy administrada por quienes se encargan del legado del ideólogo del Barça, dedicaba una foto a Iniesta y una de las declaraciones míticas del holandés: "Jugar a fútbol es muy fácil, pero jugar fácil a fútbol es lo más difícil que hay". El de Fuentealbilla encarna ese espíritu.

"Hoy anuncias que dejas nuestra Liga, pero en el corazón de los pericos siempre quedará tu grandeza como deportista. Sigue enamorando a todos los aficionados al fútbol, genio. ¡Muchas gracias y mucha suerte!", le homenajeó el Espanyol.

Gracias Mago. Te admiro, ídolo, le escribía Carles Aleña, su supuesto sucesor en el Barça. David Villa, jugador del New York City: "Gracias compañero por haberme hecho disfrutar tanto en el campo. Y gracias por todo lo que vivimos juntos; por todas las tardes de magia que nos has regalado con el Barcelona. ¡Te mereces lo mejor!". Iker Casillas, portero del Oporto: "Ha sido un placer poder disfrutar de tu fútbol en España y compartir vestuario contigo. Juntos, ganamos lo más bonito. Por separado, máxima rivalidad con el mayor respeto Suerte en tu nueva etapa". Y Sergio Ramos, central del Madrid y de la selección española: "Gracias, Andresinho. Gracias, Iniesta. ¡Eres muy grande!". Pero hubo otros muchos compañeros de selección. Como Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid: "Cuántos momentos maravillosos hemos vivido juntos Iniesta! Y los que deseo que te queden por vivir". O David Silva, jugador del Manchester City: "Ha sido un gran camino y nos queda un pasito más. Orgulloso de haber compartido vestuario con una de las mejores personas en el mundo del deporte".

Llegaron mensajes realmente emotivos, como el de Claudio Marchisio, jugador del Juventus: "Lo ves recibir el balón y piensas que algo maravilloso puede suceder de un momento al otro. ¿Al fin y al cabo, no es por esto que nos enamoramos del fútbol? Eres todo aquello que un niño sueña cuando recibe su primer balón. Gracias por esta maravillosa historia, Andrés Iniesta".

Asensi, ex jugador del Barcelona y de la selección española confesó haber llorado. "No quería que se fuera porque para mí sigue siendo el mejor centrocampista del mundo. Puedo entender su decisión, pero me disgusta, porque es el mejor. Solo Messi es ahora mejor que él en el mundo".

"Iniesta de mi vida, Iniesta del fútbol, Iniesta eterno, Iniesta infinito, ¡Te echaremos de menos, Andrés Iniesta!", indicaba la cuenta de LaLiga.

Además, le escribieron ex compañeros, amigos y conocidos. Como Javier Mascherano, ex jugador del Barcelona: "Qué privilegio haber podido jugar con vos, pero aún más haberte conocido, amigo. Marcaste una época en Barcelona y en España. Ahora a seguir disfrutando de tu fútbol donde quiera que vayas". Eli Pinedo, jugadora de balonmano, internacional con España: "Ejemplo de cómo se puede ser futbolista de 1ª y trasmitir los valores del deporte. Gracias, Iniesta. Referente". Víctor Tomás, capitán del Barcelona de balonmano: "Gràcies per tot Iniesta. Los culers siempre te estaremos agradecidos por todo lo que has hecho por el Barcelona y por los momentos que nos has regalado. Eres un ejemplo como deportista y como persona. ¡Mucha suerte!

También Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP: "Gracias, Andrés por todas las alegrías que nos has dado y sobre todo por ser un referente para cualquier deportista en todos los sentidos. Mucha suerte en este nuevo reto". Y Pau Gasol, jugador de San Antonio Spurs, extrajo un adjetivo con cada una de las letras de su apellido: Infinito, natural, inmenso, ejemplar, solidario, trabajador, Andrés Iniesta.