¡INICIO ARROLLADOR!

Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Al cabo de la primera ronda en Casa de Campo, República Dominicana, Álvaro Ortiz posee la cima del Latin America Amateur Championship.

El mexica-no cerró los 18 hoyos con tarjeta de 66 golpes (-6).

"Hice un error en toda la ronda y fue al comienzo. Creo que hoy no fallé ningún fairway, me acerqué, poteé bien, y no creo que hice algo mal hoy", dijo el menor de los hermanos Ortiz.

Álvaro comenzó la jornada con un birdie en el hoyo 10. Aunque en el 12 cometió el único error que tuvo en la mañana soleada. Cuando buscaba hacer un approach al green, después de haber caído en una de las trampas, su tiro se fue hasta el otro costado y cayó en otra trampa. Con ello, pegó el primero de sus dos bogeys.

Después, consiguió tres birdies de manera consecutiva entre los hoyos 13 y 15 y con eso se fue a la cima del torneo. La primera ronda la cerró con otro birdie en el 18.

Para la segunda vuelta, el mexicano arrancó con tres golpes en un par 4. Más tarde, tiró un águila en el hoyo 5, y aunque en el 6 pegó un bogey, no le afectó en el resultado final, ya que se mantuvo en la punta del evento con tres golpes de ventaja sobre un grupo de cinco jugadores que están empatados en el segundo lugar con tarjetas de 69 golpes (-3).

Uno de los esos golfistas es otro de los nueve tricolores que están representando a México en el certamen: Alejandro Madariaga. El golfista finalizó con cinco birdies y un par de bogeys, a pesar de las condiciones del clima, que para la tarde presentó lluvia intensa por al menos una hora.