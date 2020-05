Iniciará AMLO nueva normalidad con gira

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consultó a "los expertos anoche" y el diagnóstico resultó favorable a sus intenciones: la próxima semana iniciará una gira que se prolongará por una semana con el propósito de atestiguar el arranque de sus megaproyectos, los emblemáticos de la administración, entre los cuales el más importante es el Tren Maya.

"Necesitamos ir regresando poco a poco a la nueva normalidad", consideró para luego dar a conocer su itinerario.

Sus actos no serán masivos, como le gustan y solía realizarlos antes de que el coronavirus llegara al país. No más de 50 personas por actividad. Y por ello, ha pedido a los ciudadanos no acudan a sus eventos, aunque anunció que habrá personal recibiendo planteamientos y peticiones desde el lunes en cada estado que visitará.

Lo había dicho hace un mes, lo reiteró entre otras ocasiones el pasado martes: quería dar el banderazo a las obras del Tren Maya. Inclusive, había anticipado que si no lo recomendaban "los expertos" daría un banderazo virtual.

Pero hoy, en su conferencia de prensa matutina, anunció que sí, que el martes iniciará una gira para dar el banderazo al Tren Maya y visitar las obras de la refinería en Dos Bocas Tabasco, como parte de una gira que recorrerá, principalmente por tierra, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz, un día por estado.

"Si estoy aquí cuidándome, puedo estar en cualquier estado cuidándome", dijo el presidente que anticipó acatará disposiciones de sana distancia como el cubrebocas en la aerolínea comercial, si así lo disponen. El detalle destacó porque el mandatario no ha utilizado cubrebocas desde que se extremaron las medidas sanitarias con la distancia social.

Las giras implicarán la realización de las reuniones matutinas del gabinete de seguridad en la ciudad donde amanezca el mandatario.