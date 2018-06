Inician Tamaulipas y Texas megaoperativo anti mafia

Siete agencias federales de los Estados Unidos trabajarán en conjunto con el Gobierno del Estado como parte del programa "Campaña de Seguridad y Prosperidad" emprendido en contra de grupos delictivos que operan en la frontera de Tamaulipas y Texas.

Este operativo fue puesto en marcha en el puente internacional Hidalgo, Texas-Reynosa, Tamaulipas, por el gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el comandante de la Patrulla Fronteriza, Manuel Padilla.

Se trata de un esfuerzo binacional más grande que se ha implementado para lograr un intercambio de información para facilitar la detención de delincuentes, armas, drogas, personas y migrantes.

Con la Campaña de Seguridad y Prosperidad que iniciamos hoy, se activa un centro telefónico de recepción de denuncias operado desde #EstadosUnidos con 2 números disponibles: 1800 (Mex001880)- 863-9382 y whatsapp +1-956-295-0887. pic.twitter.com/h2eebxThiL — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) June 7, 2018

En este programa participan por Tamaulipas, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, y por Estados Unidos las agencias Air Marine Office, Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations y Border Patrol; Departamento de Estado, Drug Enforcement Agency, y U.S. Citizenship and Immigration Services.

Con esta campaña, se activa un centro telefónico de recepción de denuncias operado desde Estados Unidos con dos números disponibles: 1800 (Mex001880) - 863-9382 y vía WhatsApp +1-956-295-0887.