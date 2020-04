Inician querellas contra empresas que deben a fisco

CIUDAD DE MÉXICO.

El Mandatario afirmó que no va a ser cómplice ni encubridor de las empresas que deben. "Algunos piensan que es como antes y que no va a pasar nada, ya di instrucciones que se presenten querellas y denuncias porque no soy encubridor, no puede ser que si hay una deuda de 8, hasta 10 mil millones de una gran corporación que tiene para pagar se encubra, me convertiría yo en cómplice", indicó.

"Y no es nada personal, es que tenemos que poner orden en el caos esa es la política y también no generalizar, la mayoría de los empresarios, bueno, lo vemos con los que a pesar de la crisis no despiden a trabajadores, no todo el que tiene es malvado, yo les diría que ni siquiera estos que deben, lo que pasa es que se mal acostumbraron, hay corporaciones extranjeras que deben y no hacen lo mismo en sus países, no hacen lo mismo en sus países, están pensando que México es tierra de conquista porque se los permitieron, eso ya se terminó". Aseguró que la denuncia es contra una empresa grande que debe como 10 mil millones de pesos, de los cuales, mil 500 millones se pueden tipificar como fraude fiscal.

-¿Ya hay denuncias?, se le preguntó. "Por lo pronto una se acaba de interponer hace algunos días, son dos cosas, es un juicio, hay una empresa grande, grande, grande, y son como 10 mil millones, pero de esos, hay mil 500 millones que claramente se pueden tipificar como fraude fiscal, por eso es la vía penal", dijo. "Ya está todo, ya se están formando los expedientes y las denuncias".