Inician proceso contra aviadores municipales

Cd. Victoria, Tam.- Por lo menos 45 trabajadores de confianza en distintas áreas delde Ciudad Victoria han sido detectados gozando de un sueldo sin ejercer alguna función administrativa u operativa dentro del Municipio, por lo cual el área jurídica municipal inició sendos procesos para deslindar responsabilidades en cada uno de los casos.

Esto lo señaló José Luis Liceaga de León, secretario del Ayuntamiento. "Después del análisis que hace cada unidad administrativa aquí dentro del Municipio descubrimos que hay personas que están como empleados de confianza y que no han venido a trabajar, son algo así como 45 personas; la contralora es la que tiene más concreto el dato porque ella es la que está viendo este tipo de información".

Liceaga de León destacó el caso de una persona que se encuentra asignada a la Secretaría Particular con un sueldo de 20 mil pesos mensuales, pero que en los poco más de dos meses de la actual administración no se ha presentado a su puesto de trabajo.

Indicó que estas personas no pueden dejar de percibir su pago de manera abrupta sino que tienen que pasar por un proceso legal para deslindar responsabilidades.

"Necesitas seguir un procedimiento; hablaba hace rato del principio de legalidad que tenemos que observar, y nosotros hemos sido muy respetuosos de ese principio; aquel personal de confianza que si no tiene una función específica y no viene a trabajar no hay una razón justa ni legal para que se esté erogando un recurso público en su beneficio"; el funcionario municipal precisó que estos 45 empleados de confianza provienen de la administración anterior.

"Estamos respetándoles su derecho al debido proceso, que se siga cada uno de los mecanismos o de los pasos que es el derecho a que les informen que tienen un procedimiento, a que se defiendan y digan si es verdad o si es mentira, el derecho a que se emita una resolución, el derecho a que digan si hay una cuestión que se pueda o no se pueda resolver, y que un Tribunal en su momento les dé la razón", finalizó.