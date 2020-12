Inician operativo en las carreteras

McAllen, Tx.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, anunció que sus campañas anuales de seguridad en carretera para Navidad y Año Nuevo comenzarán este miércoles. A través de un comunicado, la agencia les recuerda a los conductores que celebren la temporada navideña de manera responsable, practicando hábitos de conducción seguros y obedeciendo las leyes de tráfico.

“Otro año está llegando a su fin, y aunque hay muchas razones para celebrar, todos debemos recordar hacerlo de manera responsable para ayudar a mantener seguras nuestras carreteras”, dijo el director del DPS, Steven McCraw.

“Los agentes del DPS aumentarán sus patrullajes durante las vacaciones, al igual que muchos de nuestros compañeros de aplicación de la ley en todo el estado, y estaremos atentos a los conductores que no obedezcan la ley y pongan en peligro a otros. La seguridad pública es nuestra principal prioridad y alentamos a todos los conductores a que pongan la seguridad en primer lugar mientras celebran esta temporada navideña”, añadió el funcionario.

El primer operativo inicia este miércoles 23 y se extiende hasta el sábado 26 de diciembre, y posteriormente desde el jueves 31 de diciembre hasta el viernes 1 de enero.

El objetivo de estos esfuerzos es aumentar la seguridad en las carreteras de Texas, tratando de identificar conductores que violen la ley, incluidos aquellos que conducen a alta velocidad, en estado de ebriedad, que no usan el cinturón de seguridad, conducen sin seguro de daños a terceros y no cumplen con la ley estatal Move Over, Slow Down, entre otras violaciones de tráfico.