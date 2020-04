Inician los despidos en las maquilas por crisis

Río Bravo, Tam.- El ingreso de México a la Fase 3; el desplome del petróleo y la prolongada restricción de actividades económicas, ya se tradujeron en despidos en maquiladoras de Río Bravo.

Uno de los casos, es el de la maquiladora de la localidad que ensambla sensores hipersónicos, la cual esta semana inició con la rescisión de la relación laboral con empleados eventuales, quienes a fueron "citados en grupos de 20" para notificarles su despido.

Sobre este particular, Angélica Segura comentó que "en Valeo están corriendo a todos los que no tienen planta"; Rosa María Rodríguez, lideresa de colonias, dio su opinión sobre esta situación: "a ver, ¿dónde está Margarita García?, no que muy defensora", asentó en alusión a la dirigente sindical de maquiladoras y lideresa obrera en Río Bravo.

Uno de los trabajadores despedidos, quien pidió anonimato, dijo a este reportero que "a las 13:00 horas (sic.) en Valeo, llegarán los citados", para notificarles su despido, "toma solo fotos, nos quitan celular y todo para entrar, es Margarita la que está adentro, dice que tenemos que firmar" la renuncia.

Otro de los obreros rescindidos, indicó "me obligaron a renunciar a mi y a muchos compañeros, nos estuvieron llamando por grupos de 20 personas en diferentes horarios y nos metieron a cafetería, ahí nos dijeron, que ya no podían mas apoyarnos, porque la empresa se estaba quedando sin clientes y no iban a poder sostenernos a todos, solo los jefes de sindicato y los de confianza se quedaron, y en mi renuncia decía que yo llevaba 27 años, cuando apenas tengo 3 meses ahí y les pregunté por qué, y dijeron que 'fue error de RH (Recursos Humanos)', nos hicieron firmar y nos tomaron huellas.

Al principio nos quitaron los celulares a todos creo por que no querían que habláramos o grabáramos, solo me liquidaron con 4 mil pesos no sé la verdad a mis compañeros, antes de que nos dieran los días nos dijeron que hasta el primer de mayo nos iban estar apoyando al 100 por ciento y ni a eso llegamos, no se nos hace justo ahora que más necesitamos, nos corren", refirió el obrero.

La joven Michelle Medrano, sobre esta ola de despidos confirmó que "sí nos pidieron los celulares", al momento de la rescisión laboral.

De seguir la ola de despidos, este drama superará al de la propia pandemia, pues ya se reportan los primeros suicidios por desempleo y crisis económica.

Obreros antes víctimas del Covid-19, son presa del desempleo.

Ex trabajadores confirman que les pidieron sus celulares.