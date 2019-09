Inician la colecta de ropa invernal

El Mañana / Staff.- Aunque faltan varios meses para que la temporada invernal llegue a esta frontera, asociaciones civiles han comenzado con una campaña masiva para recolectar ropa de frío, con la intención de repartirla en diversas colonias marginadas y disminuir el impacto del clima.

En los objetos de búsqueda se encuentran suéteres, chamarras, bufandas, calcetas, pantalones de tela cálida, guantes y gorros.

Tan solo en los alrededores de la colonia Ampliación Pedro J. Méndez se estima que más de 500 personas sean beneficiadas, explicó Mari García, encargada de la Asociación Comedores Mariposa-El Sendero.

“Tenemos niños desde un año hasta adultos mayores con muchas necesidades; sabemos que donde vivimos tenemos climas extremos, que cuando no es el calor es el frío, entonces hay que prepararnos para eso.

“Es triste que no se pongan suéteres porque no tengan, que se vean obligados a salir con camisas o con short, es difícil”, lamentó. La colecta no cuenta con una fecha de término, pero se definió como permanente desde esta semana.

Los interesados en entregar algo pueden llevarlo directamente al centro de acopio ubicado en la calle 18 de marzo #100 de la colonia antes mencionada, o contactar a los organizadores a través de sus redes sociales.

Los grupos que se unen en la búsqueda de ropa invernal constantemente organizan labor altruista en eventos como quinceañeras masivas, festividades del día del niño, navidad, cumpleaños, entrega de alimentos, entre otros y recientemente fueron reconocidos por autoridades estatales.