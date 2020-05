Inician hasta hoy las restricciones

Matamoros, Tam.- Aún y cuando las autoridades estatales y municipales anunciaron que a partir del viernes se implementarían operativos de restricciones hacia residentes y ciudadanos de Estados Unidos, estas acciones no se llevaron a cabo, sino que serán hasta este sábado.

Ayer se pudo observar en los cruces internacionales de Matamoros el cruce de norteamericanos a bordo de sus unidades motrices, en donde iban más de tres pasajeros sin que las autoridades les dijeran nada.

Al filo del mediodía, los titulares de la Policía Estatal, el coordinador de la Coepris, Oficina Fiscal, La Tercera Jurisdicción Sanitaria, Aduana de Matamoros y autoridades locales asignaron los espacios en donde se van a colocar los filtros de revisión.

Se informó que se van a estar aplicando algunas restricciones para la comunidad que viene del extranjero, como es el caso de que no vayan más de dos personas a bordo de la unidad motriz, además de que tienen que traer cubrebocas, o de lo contrario serán retornados.

Comentaron que será un solo filtro que se va a instalar en los puentes internacionales, Nuevo, Viejo, Ignacio Zaragoza y Los Indios, donde se van a revisar la temperatura de las personas, además de los factores antes mencionados.

Así mismo dejaron en claro las autoridades, que estos filtros estarán fuera del área federal, ya que solo en las áreas municipales es en donde se tiene la facultad de llevar a cabo estos operativos.

Se explicó que se colocarán cerca de un retorno que haya de las avenidas que conectan con los puentes internacionales, para que quienes incumplan con estas disposiciones serán retornados.

Así mismo dejaron en claro que sábado y domingo no se va a tomar en cuenta el doble no circula, pero a partir del lunes a viernes sí, que en este caso, para el lunes aplica la terminación de placa 0-1, el martes 2-3, el miércoles 4-5, el jueves 6-7 y el viernes 8-9, quienes no cumplan con estas disposiciones también serán retornados a los Estados Unidos.