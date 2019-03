Inician encuestadoras consulta para comicios

Me preguntaron mi edad, si me interesaba la política, cómo calificaba al gobierno de AMLO, cómo calificaba el gobierno de Cabeza de Vaca, si conocía a Mayra y Paquita (las aspirantes por el Distrito 08) . Mariano Monroy Montejano, consultado

Río Bravo, Tam.- Dede la tarde-noche del miércoles, encuestadoras iniciaron su labor de consultar a simpatizantes y militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sobre sus preferencias para la designación de abanderados.

Al respecto, los militantes Gregorio Garza y Mariano Monroy Montejano, informaron que han sido consultados varios militantes, entre ellos, ambos entrevistados.

"Me hablaron al negocio, ya andaba yéndome", dijo Monroy, quien agregó: "me preguntaron mi edad, si me interesaba la política, cómo calificaba al gobierno de AMLO, cómo calificaba el gobierno de Cabeza de Vaca, si conocía a Mayra y Paquita (las aspirantes por el Distrito 08)", precisó.

También la encuestadora, cuyo no nombre no se reveló pero que trabaja en conjunto con el órgano de elecciones, realiza la pregunta: ¿Por cuál partido nunca votaría?

Garza también confirmó que fue la tarde-noche del miércoles, cuando iniciaron en Río Bravo las consultas, las cuales tienen que estar listas antes del 27 de marzo, con el resultado, pues a partir de esa fecha, inicia oficialmente el registro de los candidatos ante la Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam).