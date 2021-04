Inician encuentros de la jornada 7

Resaltó que para la realización de los encuentros deportivos se continúan atendiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud de Tamaulipas para evitar contagios y la propagación del COVID-19, por seguridad de los deportistas.

Informó que para hoy miércoles, los encuentros serán entre Cookie Monsters vs Abenamar, Heavy Duty vs Amigos de Vale, Deportivo Anette vs FC Rodriguez, Chivas vs Amigos de Corroco y Rayos vs La Bodeguita, iniciando las acciones a partir de las seis de la tarde.

Treviño Pérez, reiteró el llamado a utilizar el cubrebocas y mantener la sana distancia, para poder continuar con la sana práctica del deporte en el Gimnasio Multidisciplinario y la Cancha de Futbol Rápido del Vivero.